Polémica: por qué eliminaron el mensaje de León XIV donde decía que Argentina ahora "tenía dos Papas"

El posteo que escribió el Sumo Pontífice en su cuenta oficial se borró horas después su partida del país. El motivo que habría llevado a borrarlo.

Las tres misas que realizó en el país convocaron más de 5 millones de personas.

A través de su cuenta de X, el Papa León XIV dejo un mensaje a la Argentina, luego de cuatro días de actividades religiosas en diversos puntos del país. Recordó al Papa Francisco y mostró su gratitud por el cariño recibido.

"Doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a #Argentina , cuna de nuestro querido Papa Francisco", comenzó su mensaje. Y sumó: "Gracias por recibirme con tanto cariño, me he sentido como en casa, por eso, pueden decir que este país desde ahora tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción".

El mensaje emocionó a millones de argentinos por lo que implica este gesto. Había sido publicado en su cuenta oficial de X, @Pontifex_es , minutos después de abordar el vuelo de Aerolíneas Argentinas que lo trasladó a Perú, para continuar con la última etapa de su viaje apostólico por Latinoamérica.

Pero este tuit ya no aparece en su cuenta oficial y, desde entonces, surgieron preguntas sobre los motivos detrás de esa decisión.

El posible motivo detrás de la eliminación del mensaje del Papa León XIV

El mensaje se publicó a las 14.19 del miércoles 11 de noviembre. Las notas que lo incorporaron ese mismo día todavía conservan el texto y el enlace al posteo. Al abrir esa dirección en X, la plataforma informa que la publicación no está disponible.

Al aire por radio Mitre, Eduardo Feinmann dijo que "fue un error" el tuit de León XIV. "Estaba escrito, pero no lo dijo", argumentó sobre el discurso que leyó el Sumo Pontífice.

"Ahora se están conociendo detalles. Por qué este tuit fue borrado. Y es peor de lo que imaginamos. Porque la frase de ser "argentino por adopción" estaba escrito en el discurso final del Papa, pero él lo omitió deliberadamente por protocolo y por neutralidad, básicamente", comenzó.

El Papa León XIV celebró su última misa en la Argentina con una casulla especial inspirada en la Virgen de Luján.

"El equipo de comunicación del Papa lo publicó tal cual como si lo hubiera dicho, por más que en el papel sí figuraba esa frase. En el papel figuraba, pero el Papa no la dijo. Cuando el Dicasterio de Comunicación, más precisamente su titular María Monserrat Alvarado, se dio cuenta del error lo borraron", agregó.

Y cerró diciendo: "En Luján nunca el Papa dijo esto. Solo eso lo escribieron en las redes y después lo borraron".

Por otro lado. hay versiones que indican que se decidió eliminar el mensaje porque su equipo de comunicación y la Santa Sede habrían considerado un exceso institucional y diplomático que el Sumo Pontífice se declarara un "argentino por adopción".

El Papa León XIV sorprendió con un emotivo homenaje: los detalles de la túnica especial que usó

El Papa León XIV sorprendió durante su última misa en la Argentina al lucir una túnica especial, con detalles que combinaron la tradición religiosa y los colores patrios. La elección de la vestimenta no pasó inadvertida entre los miles de fieles que se acercaron a la Basílica.

La celebración en Luján marcó uno de los momentos más significativos de la visita del Pontífice al país. Frente a una multitud, el Papa encabezó la misa de despedida y eligió una indumentaria confeccionada especialmente para las ceremonias religiosas del santuario.

El Sumo Pontífice partió rumbo a Perú, tras cuatro días de intensas actividades en distintas partes del país. Vatican News

La prenda, una casulla con los colores celeste y blanco, reproduce los tonos del manto de la patrona de los argentinos y de la bandera nacional. Además, la Basílica de Luján es una de las pocas del mundo que cuenta con una casulla y una mitra propias. Se trató de un homenaje a la Virgen de Luján.