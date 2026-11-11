Cuánto cobra el papa León XIV, los beneficios que percibe y los gastos que cubre el Vaticano

El Vaticano no informa cuánto gana el Sumo Pontífice, pero hay estimaciones. Cuenta con una gran cantidad de beneficios cubiertos por la Santa Sede.

El papa León XIV ocupa uno de los cargos religiosos más importantes del mundo, pero su situación económica tiene características particulares. A diferencia de otros jefes de Estado , no cuenta con un salario oficial publicado ni necesita afrontar personalmente buena parte de los gastos vinculados con su vida cotidiana y sus funciones.

Según un informe de la revista estadounidense Fortune, el Sumo Pontífice podría percibir alrededor de 30.000 euros mensuales , equivalentes a unos 33.800 dólares. Esa cifra representaría aproximadamente 405.600 dólares anuales y fue mencionada por Daniel Rober, profesor de Estudios Católicos de la Sacred Heart University.

Sin embargo, no existe una confirmación oficial de que León XIV reciba ese monto. De hecho, otras estimaciones sostienen que la asignación personal del Papa podría ser considerablemente menor, cercana a los 2.800 euros mensuales.

En pesos argentinos, de recibir 30 mil euros, estaríamos hablando de poco más de 51 millones de pesos. En el caso de que sean 2.800 euros, serían unos 4 millones 800 mil pesos.

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Cuánto cobra el papa León XIV por mes

Las diferencias entre las cifras difundidas responden a la falta de información pública sobre una eventual remuneración del Sumo Pontífice. El Vaticano no cuenta con una escala salarial abierta que permita conocer cuánto cobra el jefe de la Iglesia católica.

Por eso, los montos que circulan en medios internacionales deben tomarse como estimaciones y no como un sueldo confirmado. La tradición de la Iglesia considera el pontificado una misión espiritual y pastoral, por lo que su sostenimiento económico funciona de manera diferente al de un empleo convencional.

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Antes de su elección como Papa, Robert Francis Prevost se desempeñó como prefecto del Dicasterio para los Obispos, uno de los organismos centrales de la Curia Romana. Durante esa etapa, las remuneraciones estimadas para los cardenales que ocupaban cargos de responsabilidad se ubicaban entre los 4.000 y los 5.000 euros mensuales.

Qué gastos y beneficios cubre el Vaticano

Más allá de la remuneración que eventualmente pueda recibir, León XIV tiene garantizada una estructura de servicios financiada por la Santa Sede. Esto le permite desarrollar sus actividades sin tener que destinar ingresos propios a cubrir las principales necesidades cotidianas.

Entre los gastos cubiertos se encuentran:

Alojamiento: residencia y espacios destinados a la actividad pontificia.

Alimentación: comidas y necesidades cotidianas.

Transporte: vehículos oficiales, incluido el Papamóvil, y traslados para actividades y viajes.

Atención médica: acceso a servicios sanitarios y a la farmacia del Vaticano.

Seguridad: protección permanente de los organismos de la Santa Sede, entre ellos la Guardia Suiza Pontificia.

Vestimenta: indumentaria litúrgica y otros elementos necesarios para las ceremonias y compromisos oficiales.

De esta manera, una eventual remuneración no representa necesariamente el dinero que el Papa necesita para sostener su vida diaria, ya que buena parte de esos gastos están contemplados dentro de la estructura institucional del Vaticano.

La decisión del papa Francisco de no cobrar un sueldo

El debate sobre los ingresos de los pontífices volvió a despertar interés después de la muerte del papa Francisco, ocurrida el 21 de abril de 2025.

Durante sus 12 años al frente de la Iglesia católica, Jorge Bergoglio mantuvo una política de austeridad personal. Una de sus decisiones más conocidas fue residir en la Casa Santa Marta, en lugar de ocupar los apartamentos papales del Palacio Apostólico.

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En una entrevista con el periodista Jordi Évole, Francisco explicó que no percibía un sueldo y que, cuando necesitaba dinero para algún gasto personal, lo solicitaba.

De acuerdo con el especialista consultado por Fortune, el pontífice argentino también había decidido no recibir la remuneración que potencialmente le correspondía y destinar esos recursos a fines benéficos.

Su política de austeridad también tuvo consecuencias sobre las finanzas de la Santa Sede. En 2021, Francisco dispuso una reducción del 10% en las remuneraciones de los cardenales, como parte de un conjunto de medidas para contener el gasto del Vaticano en medio de las dificultades económicas agravadas por la pandemia.

Cuánto dinero puede recibir un Papa después de retirarse

La situación económica de un pontífice también contempla qué sucede si decide renunciar a su cargo. El antecedente más reciente es el de Benedicto XVI, quien dejó el pontificado en febrero de 2013.

Después de su renuncia, Joseph Ratzinger continuó viviendo dentro del Vaticano, en el monasterio Mater Ecclesiae, donde permaneció hasta su muerte, ocurrida el 31 de diciembre de 2022, a los 95 años.

Benedicto XVI escribió: "Voy en peregrinación hacia Casa".

Su caso mostró que el retiro de un Papa no implica necesariamente abandonar la residencia en el Vaticano ni dejar de contar con el acompañamiento y la asistencia institucional de la Santa Sede.