Luciano Pereyra, emocionado hasta las lágrimas, al cantar para el Papa León XIV: el emotivo momento.

El artista fue uno de los invitados para musicalizar la jornada que se desarrolló en Luján.

La visita del papa León XIV a la Basílica de Luján durante esta mañana tuvo uno de sus momentos más emotivos cuando Luciano Pereyra, oriundo de esa ciudad, subió al escenario para cantar frente a los 3.500.000 fieles que se acercaron a participar de la histórica celebración.

El cantante fue uno de los artistas invitados para musicalizar la previa de la misa y protagonizó una escena que no pasó inadvertida: se quebró en llanto mientras interpretaba "Solo le pido a Dios", la emblemática canción de León Gieco .

Antes de comenzar, Luciano Pereyra compartió unas palabras con el público y recordó que ya había tenido la oportunidad de cantar esa canción 26 años atrás. "Tuve la posibilidad de cantar esta canción hace 26 años, con este mensaje de paz, amor y unión, hoy en día para todos los argentinos. Cantemos todos juntos esta canción que se llama 'Solo le pido a Dios'", expresó.

Luciano Pereyra canta 'Solo le pido a Dios' en la previa de la llegada del Papa León XIV a Luján. https://t.co/YhZj46EIfo — Real Time (@RealTimeRating) November 11, 2026

Visiblemente emocionado, el artista dejó que las lágrimas se mezclaran con su interpretación, mientras los presentes acompañaban el momento. Su presentación también incluyó "Seré", uno de los grandes éxitos de su carrera, que despertó el entusiasmo de sus seguidores.

La actuación en Luján tuvo un significado especial para el cantante, ya que no fue la primera vez que se presentó ante un Sumo Pontífice. En el año 2000, Luciano Pereyra participó del Jubileo celebrado en Roma, donde cantó frente al papa Juan Pablo II. Ahora, 26 años después, volvió a formar parte de un acontecimiento histórico para la Iglesia católica, esta vez en la Argentina y ante la presencia de León XIV. Una presentación atravesada por la emoción y un mensaje que el propio artista resumió en tres palabras: paz, amor y unión.

El posteo de Marcela Tinayre tras ser señalada como una invitada VIP a la misa de León XIV

La carpa VIP en el marco de la primera misa oficial del papa León XIV en el Monumento a los Españoles desató una ola de versiones que involucró a Marcela Tinayre. La hija de Mirtha Legrand apareció en una lista de invitados VIP a lo que fue el encuentro del sumo pontífice con sus fieles. Sin embargo, la conductora puso paños fríos a la situación y este miércoles decidió romper el silencio y aclarar lo ocurrido.

"Ante la circulación de versiones y listas periodísticas que mencionan mi supuesta presencia en una carpa VIP durante la histórica misa del Papa León XIV en el Monumento a los Españoles en Palermo", escribió Tinayre en una placa con fondo negro y letras blancas. "Quiero ser absolutamente clara y categórica: no estuve en ningún sector ni carpa VIP", remarcó sin vueltas y aclaró que asistió caminando junto a una amiga a la que mencionó como "Belén E."

En la misma publicación compartió un video donde se graba a modo selfie caminando por Figueroa Alcorta en dirección al encuentro. "Vamos a ver cómo es la entrada", dijo en el clip que muestra como prueba para desmentir las versiones de que formó parte de las invitadas VIP. Sin embargo, en el video reconoció que fue invitada a participar de la misa aunque no como "vip".

Para sumar más pruebas y frenar con las acusaciones, Marcela mostró en un tercer video la distancia que tenía del altar donde se desarrolló la misa con los fieles.