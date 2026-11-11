China Suárez quedó involucrada conflicto entre Mauro Icardi y su hija: el gesto que enfureció al ex futbolista

Marina Calabró reveló detalles de la declaración de la hija de Mauro Icardi y contó qué habría ocurrido cuando la actriz intentó acercarse a la menor.

El enfrentamiento entre Wanda Nara y Mauro Icardi volvió a quedar en el centro de la escena y sumó un episodio que involucra directamente a una de las hijas de la expareja. En medio de las denuncias cruzadas y las versiones sobre lo sucedido durante el último encuentro familiar, trascendieron detalles de la declaración de Francesca , de 11 años, en la comisaría.

La situación también habría tenido como protagonista a la China Suárez , actual pareja del futbolista, quien quedó mencionada en el relato de la menor por un episodio que habría generado una fuerte reacción de Icardi.

El conflicto comenzó el viernes pasado, cuando el delantero se presentó en el colegio de la niña y decidió retirarla mientras se encontraba rindiendo un examen. Con el correr de las horas, el escenario se volvió cada vez más tenso y Francesca comenzó a enviarle mensajes a su mamá para pedirle que fuera a buscarla.

El episodio terminó con una denuncia por presuntas lesiones leves, en la que se incluyeron acusaciones de insultos y tirones de pelo. A partir de entonces, comenzaron a conocerse distintas versiones sobre lo ocurrido en la vivienda familiar de Nordelta.

El gesto de la China Suárez que Francesca habría rechazado

En ese contexto, Marina Calabró reveló que uno de los momentos más delicados se habría producido cuando la actriz intentó acercarse a la hija de Icardi para contenerla y darle un abrazo. Sin embargo, según el relato que trascendió de la declaración de Francesca, la menor no habría recibido bien ese acercamiento.

Su reacción habría estado relacionada con el hecho de que la China no había estado presente durante el episodio que la había afectado: “Ahí aparece la China Suárez en el relato de la niña, que dice que la fue a abrazar y que se puso al lado de ella, y que ella como que no creyó en todo eso y le dijo algo así como: '¿Qué sabés lo que me pasa si vos no estabas? ¿Qué sabés? ¿Qué venís a opinar si no estuviste?'”, detalló la periodista.

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La reacción de Mauro Icardi que habría agravado la situación

De acuerdo con la información compartida por Calabró, la respuesta de Francesca habría provocado el enojo del futbolista. Icardi habría interpretado las palabras de su hija como una falta de respeto hacia su actual pareja y reaccionado de manera agresiva: "Se pone más violento porque interpreta que la niña no trata bien a la China Suárez y se pone del lado de ella”, explicó Calabró sobre lo que habría ocurrido en la casa de los sueños, ubicada en Nordelta.

De esta manera, la actriz quedó incorporada a uno de los episodios más delicados del enfrentamiento entre Wanda Nara y Mauro Icardi. Mientras continúan trascendiendo detalles de la declaración de Francesca, el conflicto familiar suma nuevos elementos y vuelve a generar repercusiones públicas.