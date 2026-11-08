Yanina Latorre dio nuevos detalles del escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi

Yanina Latorre reveló nuevos detalles del episodio que involucró a Wanda Nara y Mauro Icardi en la propiedad del futbolista, ubicada en el barrio privado La Isla de Nordelta. La situación derivó en un operativo policial, la intervención de una ambulancia y una denuncia por lesiones vinculada con una de las hijas de la expareja. A través de sus historias de Instagram, la conductora de SQP reconstruyó cómo se habría desencadenado el conflicto y compartió información sobre las horas de tensión que atravesó la familia.

Según el parte policial, efectivos del Comando Patrullas Tigre llegaron al lote 17 luego de recibir un llamado al 911. Allí entrevistaron a Wanda, quien manifestó que su expareja había reprendido y encerrado en una habitación a una de las niñas. De acuerdo con el documento, la menor había pedido ayuda por WhatsApp desde una computadora porque estaba sola, su padre le habría pegado y tenía miedo . Finalmente, logró salir de la vivienda y quedó bajo el resguardo de su madre. La otra hija también abandonó la propiedad.

La intervención judicial quedó a cargo del fiscal Julio Petrucci, de la UFI Género Tigre. El funcionario dispuso recibir la declaración testimonial de la conductora, realizar un reconocimiento médico legal a la menor y notificar a Icardi sobre la formación de una causa por lesiones. También intervino el Sistema de Emergencia Social de Tigre para trabajar en la contención. El futbolista permaneció dentro del domicilio y, según el parte, se negó a entrevistarse con los efectivos.

Mientras se desarrollaba el operativo, Latorre publicó distintas actualizaciones en sus redes sociales. En un primer mensaje anticipó la gravedad de lo ocurrido: “Se pudrió todo con una de las hijas de Wanda. Tengo detalles tremendos. Los voy actualizando”. Luego explicó que el conflicto habría comenzado durante la mañana, cuando las niñas estaban en el colegio y debían ser retiradas por su padre. “Él parece que fue antes, a las 10 de la mañana, y la nena no quería ir. Y él se enojó”, escribió.

La periodista agregó que la menor estaba rindiendo un examen cuando habría sido retirada del establecimiento. “La sacó igual”, señaló, y sostuvo que la licenciada Matera había pedido que las niñas regresaran a la escuela, algo que, según su versión, no ocurrió. Sobre la denuncia, evitó dar detalles del episodio y escribió: “La nena denuncia un episodio terrible que no voy a detallar. Lleva casi tres horas declarando en la comisaría”.

El momento en el que la menor realizó la denuncia

En otras publicaciones, la conductora describió cómo la niña habría conseguido comunicarse para pedir ayuda. “La nena se encerró asustada, dice que le habían sacado el teléfono, encontró una computadora y mandó un mail pidiendo auxilio”, relató. También aseguró que logró escapar descalza y angustiada, mientras Wanda se encontraba grabando MasterChef Celebrity y tuvo que abandonar las grabaciones para dirigirse a Nordelta. Según Latorre, la menor no había comido durante el día y fue encontrada por la policía.

La comunicadora también afirmó que los efectivos intentaban recuperar las pertenencias de la niña, entre ellas su mochila y su celular. “Están esperando la orden para secuestrar el teléfono y la computadora”, publicó. Más tarde, sumó que Wanda estaba “devastada” y aseguró que la menor presentaba lesiones. Finalmente, expresó su indignación por lo sucedido: “¡No puedo creer todo esto! ¿Cómo vas a generar que tu hija pase por todo esto? ¿Qué excusa va a poner? ”.