Rescataron a una mujer perdida en el bosque de Villa Traful: estaba deshidratada y con hipotermia

Las tareas se extendieron desde la madrugada de este viernes. El trabajo conjunto de distintos organismos de la provincia permitió salvar a la ciudadana.

Tras horas de trabajos, la mujer fue rescatada con vida en un sector de complejo acceso.

El Gobierno de la provincia de Neuquén , a través de sus distintas áreas de emergencias y asistencia, logró rescatar a una mujer desaparecida en la zona boscosa de Villa Traful . Las tareas de búsqueda comenzaron en las primeras horas de la madrugada de este viernes 6 de noviembre y finalizaron cerca del mediodía , cuando fue hallada con vida.

El despliegue se inició alrededor de las 2 , luego de recibir la denuncia por desaparición radicada por la hija de la ciudadana. De acuerdo a la información conocida, ambas realizaban una excursión durante el jueves, cuando la mayor se extravió. Tras perderla de vista, dio aviso de la situación.

Para las tareas se utilizaron distintos recursos, entre ellos un dron térmico aportado por la Secretaría de Emergencia y Gestión de Riesgo , a cargo de Luciana Ortiz Luna, que permitió colaborar en el rastrillaje desde el aire.

Alan Traballoni, director de Emergencia y Comunicación de la Región Sur de la Secretaría, explicó que el operativo reunió a equipos de diferentes organismos y destacó también la participación de la comunidad local.

Gentileza: Neuquén Informa.

Una extensa búsqueda con resultado positivo

La primera intervención comenzó durante la noche del 5 de noviembre, cuando personal de la Comisaría N.º 51 tomó conocimiento de la situación e inició de inmediato un operativo de búsqueda, con rastrillajes terrestres en sectores boscosos y ribereños.

La intensa búsqueda contó con la participación de organismos provinciales, Parques Nacionales, la Policía, la Comisión de Auxilio y vecinos de Villa Traful.

Tras horas de búsqueda, que demandaron la utilización de drones con tecnología térmica y recorridas a pie, la mujer fue localizada alrededor de las 11 de este viernes, a unos dos kilómetros del lago Traful, en un sector boscoso de difícil acceso, con lesiones en los miembros inferiores.

El estado de salud de la mujer

Al momento de ser hallada, presentaba un cuadro de deshidratación moderada e hipotermia, aunque sin riesgo de vida. Tras recibir asistencia, fue trasladada en ambulancia para la realización de estudios médicos complementarios y quedó acompañada por sus familiares.

“Gracias a Dios, alrededor de las 11 de la mañana de hoy se pudo dar con el paradero de esta persona”, explicó Traballoni. “Gracias a Dios, alrededor de las 11 de la mañana de hoy se pudo dar con el paradero de esta persona”, explicó Traballoni.

El funcionario confirmó, además, que la persona se encontraba en buen estado y resaltó la importancia de la coordinación entre los equipos que participaron de la búsqueda.

Gentileza: Policía de la provincia de Neuquén.

“La misma se encuentra en buen estado, ya en compañía de su familia, por suerte es una historia con un final feliz, en donde se ve que el trabajo en conjunto de todas las instituciones dio sus frutos”. “La misma se encuentra en buen estado, ya en compañía de su familia, por suerte es una historia con un final feliz, en donde se ve que el trabajo en conjunto de todas las instituciones dio sus frutos”.

Gentileza: Neuquén Informa.

El despliegue contó con la participación de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, personal del SIEN, una ambulancia del Centro de Salud Olga Vivares, Fauna de la Provincia del Neuquén, Parque Nacional Nahuel Huapi, Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes, Comisión de Fomento de Villa Traful, Sistema Provincial de Manejo del Fuego, personal del ICE de Bariloche, efectivos del Grupo GEOP de la Dirección de Seguridad Lagos del Sur, Policía del Neuquén, vecinos de la comunidad y brigadistas locales.