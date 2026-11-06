Un peligro: en plena madrugada y a gran velocidad chocó contra un canasto de basura, lo destrozó y huyó

La secuencia ocurrió durante este viernes y quedó registrada por las cámaras de seguridad. Preocupa, un vecino compartió las imagenes para pedir precaución.

Un impresionante y peligroso choque tuvo lugar este viernes, en plena madrugada, en una localidad de la provincia de Neuquén y generó gran preocupación . La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de la zona y rápidamente se viralizó.

La situación ocurrió este viernes, alrededor de las 4:34 , sobre la calle Carmen Funes , en la localidad de Plaza Huincul . El hecho fue protagonizado por un conductor a bordo de un Volkswagen Gol gris que, en cuestión de segundos, destruyó el canasto de basura contra el que impactó.

Según se puede apreciar en las imágenes difundidas, a bordo del automóvil circulaban varias personas que acompañaban al chofer. En cuestión de segundos y a gran velocidad, colisionaron contra el objeto y rápidamente huyeron.

De acuerdo a lo informado por La Voz del Neuquén, el dueño del inmueble involucrado expresó su indignación tras el impacto provocado.

Daños materiales

La situación generó preocupación y enojo por parte de la familia damnificada, que decidió compartir el registro audiovisual como forma de reclamo. El enojo escaló porque, tras protagonizar el siniestro, el conductor huyó de la escena sin prestar asistencia ni verificar el estado del impacto.

Además de los daños materiales registrados en la vereda del domicilio, el vehículo Volkswagen Gol también sufrió roturas en el sector derecho de su frente.

"Lo que quiero dejar en claro es que así pudo haber pasado cualquier tragedia llevándose puesto a alguna persona", advirtió con indignación el vecino afectado al medio local. "Lo que quiero dejar en claro es que así pudo haber pasado cualquier tragedia llevándose puesto a alguna persona", advirtió con indignación el vecino afectado al medio local.

Tras el choque, se desconoce el estado de salud de los ocupantes que circulaban a bordo del rodado involucrado.

Violento vuelco en Ruta 7: la conductora no tenía licencia y el seguro estaba vencido

Un fuerte vuelco sorprendió a primera hora de este jueves en Ruta 7, en dirección Centenario-Neuquén. La conductora no tenía licencia de conducir y el seguro estaba vencido desde julio.

El jefe de Bomberos de Centenario, Patricio Álvarez, explicó en LU5 que el siniestro ocurrió alrededor de las 5.20, en frente al barrio privado La Comarca.

Según relató, la camioneta, una Mercedes Sprinter, era conducida por una mujer de 37 años, quien perdió el control y terminó dando dos trompos, volcó y quedó a la vera de la calzada.

Los Bomberos rescataron a la víctima y, producto del fuerte vuelco, sufrió diversas lesiones, por lo que fue trasladada al hospital de Centenario.

La conductora viajaba sola y tuvo que ser rescatada por personal de Bomberos tras quedar atrapada en el habitáculo. El rodado sufrió pérdidas totales debido a la violencia del impacto y a la inercia de la pesada carga que transportaba. "El vehículo llevaba verdura y presumimos que iba al Mercado Concentrador", aseveró Álvarez.

Durante los controles posteriores, el referente de Bomberos señaló que se constató que la mujer circulaba en condiciones irregulares, ya que carecía de licencia de conducir y el seguro del vehículo estaba vencido desde julio.

Entre las posibles causas del vuelco, analizan una distracción al volante, el exceso de velocidad o una mala maniobra al intentar regresar al carril principal.