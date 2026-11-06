Estaba de franco en un banco y un delincuente lo mató por la espalda para robarle: la secuencia en video

El hecho ocurrió mientras la víctima realizaba unos trámites personales. La secuencia quedó registrada por las cámaras del lugar.

El delincuente abordó al policía en el banco y lo asesinó por la espalda.

Un policía de 36 años que se encontraba de franco realizando trámites personales dentro de la sucursal de un banco en Magdalena, Colombia , fue asesinado a tiros por la espalda por un asaltante.

El crimen ocurrió en una sucursal del Banco Agrario ubicada en la localidad de El Difícil. La víctima fue identificada como Ángel de Jesús Arrieta Ruiz , quien se desempeñaba como subintendente de la Policía Nacional.

La secuencia que concluyó con el asesinato quedó registrada por las cámaras de seguridad del banco . Allí se ve que el policía se encontraba de espaldas dialogando con dos empleados de la entidad mientras aguardaba sentado frente a un escritorio, rodeado de clientes que realizaban trámites cotidianos.

El policía asesinado tenía 36 años y se desempeñaba como subintendente de la Policía Nacional.

Entonces se observa la entrada de un individuo con un suéter rojo que se ubica inicialmente cerca de la entrada. Segundos después, el sujeto extrae un arma de fuego de su bolso, la acomoda en su cintura y avanza directamente hacia la posición del policía.

La reacción del policía que derivó en su muerte

Al percibir que era requisado con intenciones de robo, Arrieta Ruiz se puso de pie e intentó resguardarse tras una columna para desenfundar su arma reglamentaria. Sin embargo, el delincuente respondió efectuando dos disparos a corta distancia que lo impactaron antes de que pudiera completar la maniobra de defensa.

El ataque desató momentos de pánico entre los empleados y los clientes que esperaban en la sucursal, quienes buscaron refugio mientras el agresor huía del lugar.

Asesinaron a subintendente de la Policía dentro de un banco en Ariguaní, Magdalena



La víctima fue identificada como Ángel De Jesús Arrieta Ruiz y estaba adscrita al Departamento de Policía Cesar. El CTI de la Fiscalía adelanta las investigaciones para esclarecer las… pic.twitter.com/XwFLiUMX14 — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) November 4, 2026

Tras resultar herido, el uniformado fue auxiliado y trasladado de urgencia al hospital local de El Difícil, donde murió a los pocos minutos debido a la gravedad de las lesiones ocasionadas por las balas.

Las fuerzas de seguridad desplegaron operativos para dar con el paradero del agresor, quien según deslizaron los investigadores ya estaría identificado a partir de las mismas grabaciones.

Quién era el policía asesinado en Colombia

Arrieta Ruiz se desempeñaba como subintendente de la Policía Nacional y acumulaba 16 años y nueve meses de servicio en la fuerza. Era oriundo de El Difícil e hijo de los docentes Vilma Ruiz Bustamante y José Gregorio Arrieta Serrano.

Había comenzado su carrera como integrante de la policía de tránsito y actualmente estaba asignado a la Estación de Policía de Curumaní, en el departamento del Cesar, donde cumplía funciones como encargado de la armería.

El policía asesinado acumulaba 16 años y nueve meses de servicio en la Policía.

Tras conocerse el trágico desenlace, la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, manifestó su solidaridad con los familiares y reclamó celeridad en la causa.

"Hacemos un llamado a las autoridades para que adelanten las investigaciones correspondientes, se esclarezcan las circunstancias del hecho y se identifique a los responsables para que sean llevados ante la justicia", dijo la gobernadora.

Las grabaciones del incidente se encuentran en poder de los investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.