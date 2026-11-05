Los puntos claves para entender la crisis de Ueno Bank, que provocó la renuncia del presidente de Paraguay

Paraguay atraviesa una gran crisis financiera que dejó a casi 3 millones de personas sin sus ahorros. La Justicia investiga irregularidades y aprobaron un juicio político a Santiago Peña.

La medida dejó sin acceso a sus cuentas y ahorros a todos sus clientes, incluyendo fondos de organismos públicos y jubilados.

El colapso de Ueno Bank desató una crisis en el sistema financiero de Paraguay, que derivó en la renuncia del presidente de la Nación, Santiago Peña. La entidad bancaria con alrededor de 3 millones de clientes, había crecido exponencialmente y la crisis que atravesaba se conoció tras la i ntervención del Banco Central por problemas de solvencia.

La medida dejó sin acceso a sus cuentas y ahorros a todos sus clientes (más del 60% de la población adulta), incluyendo fondos de organismos públicos y de jubilados por un valor estimado en USD 380 millon es. En este sentido, se abrió una investigación por presuntas conductas de lesión de confianza y otros ilícitos económicos. También se produjeron detenciones y se solicitaron medidas cautelares.

La auditoría reveló problemas patrimoniales, gastos mal contabilizados y el otorgamiento irregular de grandes créditos a empresas vinculadas con los propietarios de la entidad (el Grupo Vázquez / Grupo Bas), en algunos casos por encima de los límites legales y sin garantías suficientes para cubrir las deudas.

Mientras tanto, casi la mitad de la población de Paraguay se encuentra sin poder acceder a su dinero, por lo menos durante 15 días. La crisis y el enojo de la población se hizo sentir en las calles de Asunción, lo que llevó a la renuncia de Peña y reciente aprobación de juicio político.

El 2 de noviembre, el directorio del Banco Central resolvió por unanimidad iniciar el procedimiento de resolución de Ueno Bank. La decisión se comunicó el 3 de noviembre y significó, en la práctica, el cierre de sus operaciones.

Las sucursales dejaron de funcionar y quedaron suspendidos los servicios de la aplicación, las tarjetas, las transferencias y las operaciones bancarias.

El impacto alcanzó a unos 2,9 millones de clientes. De un día para el otro, los usuarios dejaron de poder retirar efectivo, pagar con sus tarjetas o transferir sus ahorros. Rápidamente las calles de Asunción fueron tomadas por ciudadanos reclamando su dinero.

Los comienzos de Ueno Bank

El origen de Ueno Bank se remonta a la compra de Financiera El Comercio por parte del Grupo Vázquez en 2021, que ya poseía la financiera Credicentro. La marca comenzó a operar con una propuesta centrada en la aplicación móvil y, tras obtener la autorización bancaria plena, inició sus operaciones como banco en diciembre de 2023.

El salto decisivo llegó en junio de 2024, cuando absorbió a Visión Banco. Esa integración incorporó activos, pasivos y operaciones de una entidad ya instalada, y permitió que Ueno dejara de ser una plataforma enfocada en pagos y crédito de consumo para ofrecer cuentas, tarjetas, préstamos, inversiones y servicios para empresas

Su dimensión también quedó atada al sector público. Hasta su caída, Ueno administraba unos USD 850 millones de organismos estatales, incluidos recursos del Instituto de Previsión Social (IPS), responsable de jubilaciones y prestaciones de salud.

Fue un sumario del Banco Central del Paraguay (BCP) desató la tormenta, tras los créditos otorgados a empresas relacionadas con el Grupo Vázquez, controlante del banco. Según señaló el organismo, esas operaciones derivaron en incumplimientos y en el deterioro de los indicadores de liquidez de la entidad.

El presidente de Paraguay, accionista del banco

El presidente Peña quedó involucrado porque fue accionista de Ueno Bank hasta marzo de 2025. El titular del Banco Central de Paraguay, Carlos Carvallo, fue su presidente hasta julio de 2023, cuando dejó ese cargo para asumir en el Banco Central.

Cuando el malestar social comienza a aumentar, Peña le pidió la renuncia a Carvallo y el gobierno avanzó con algunas medidas para devolver el dinero, que es una demora inaceptable para millones de personas.

Los fiscales Jorge Arce, Silvio Corbeta, Yeimy Adle y Francisco Cabrera imputaron a ocho directivos de Ueno Bank y a otras 19 personas vinculadas a empresas bajo investigación, en el marco del proceso abierto tras la resolución de la entidad financiera.