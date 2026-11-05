Santiago Peña renunció al cargo en medio del escándalo del Ueno Bank, que tenía 2,9 millones de clientes y USD 850 millones en fondos públicos.

Renunció el presidente de Paraguay: la cronología de un derrumbe que ya tiene detenidos

El presidente de Paraguay , Santiago Peña , renunció este jueves a través de un video difundido en sus redes sociales. Apenas 48 horas después de que el Banco Central del Paraguay (BCP) ordenara la intervención y disolución del Ueno Bank , la entidad financiera con mayor número de clientes del país. La caída del banco desató una crisis política fulminante que terminó arrastrando al propio jefe de Estado.

"Ningún cargo puede estar por encima del bienestar del Paraguay", dijo Peña en el video. Afirmó que tomaba la decisión pensando en "la estabilidad del país, la paz social y la preservación de las instituciones democráticas". El golpe final llegó cuando el Partido Colorado —su propio partido— anunció que acompañaría el juicio político que 35 legisladores habían presentado el día anterior contra él y el vicepresidente Pedro Alliana.

El Ueno Bank tenía cerca de 2,9 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes, lo que lo convertía en una entidad sistémica. Sus depósitos incluían unos USD 850 millones en fondos públicos, entre ellos del Instituto de Previsión Social ( IPS ). El banco surgió de la Financiera Ueno y su mayor accionista y uno de sus fundadores es Miguel Vázquez.

Hackearon la cuenta del presidente de Paraguay, Santiago Peña, para publicar una información falsa sobre criptomonedas.

El martes 3 de noviembre, el BCP ordenó su intervención y disolución tras constatar que el índice de solvencia del banco había caído por debajo del 50% del mínimo exigido por la regulación. Las noticias desataron largas filas en las sucursales y protestas nocturnas en Asunción. Los ahorristas recibirían en una primera instancia hasta 10 millones de guaraníes (unos USD 1.675), con un tope total de 75 salarios mínimos por persona establecido por el Fondo de Garantía de Depósitos.

Los detenidos y la denuncia contra Peña

Este jueves, el juez penal Rodrigo Estigarribia envió a prisión preventiva a seis exdirectivos del Ueno Bank, entre ellos el ex-CEO Federico Miguel Vázquez Villasanti y el presidente del directorio Juan Manuel Gustale. Los 27 imputados en la causa enfrentan cargos por lesión de confianza, tentativa de estafa y otros delitos.

La Fiscalía los acusa de haber otorgado préstamos y sobregiros a empresas del mismo grupo económico entre 2025 y 2026, en condiciones que no se ajustaban a los criterios habituales de riesgo crediticio.

En paralelo, legisladores opositores presentaron una ampliación de denuncia que apunta directamente al presidente Peña, al expresidente del BCP Carlos Carvallo —quien había dirigido la Financiera Ueno antes de llegar al organismo en 2023— y a otros exintegrantes del directorio del banco central.

El escrito de al menos 42 páginas fue presentado ante el Ministerio Público y está en tránsito hacia la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA).

La cronología de una caída en tres días

La velocidad del derrumbe político fue inusitada. El martes 3, el BCP ordenó la intervención del banco. El miércoles 4, 35 legisladores presentaron el juicio político. Peña respondió con una doble jugada: promulgó una ley de emergencia que permite a cada depositante recibir hasta 40 salarios mínimos (unos USD 19.787) en cinco días hábiles.

Además, designó a Raúl Vera Bogado como nuevo titular del BCP en reemplazo de Carvallo. El jueves 5, con el Partido Colorado dando la espalda a su propio presidente, Peña anunció la renuncia.

El expresidente y titular de la ANR Horacio Cartes, quien impulsó la candidatura de Peña en 2023, fue determinante: su señal de apoyo al juicio político selló el destino del mandatario. Un legislador disidente del propio partido fue aún más directo: si Peña no se iba, el Partido Colorado tendría pocas chances en las presidenciales de 2028.