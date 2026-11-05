Una empresa salió a buscar paseadores para perros robot: cuánto pagan por hora

El aviso de la empresa se difundió a través de redes sociales. Los detalles de la inusual oferta de trabajo.

Una empresa publicó este mes una oferta de trabajo poco habitual, buscando paseadores de perros robóticos.

Pasear perros pareciera ser una tarea instalada en todo el mundo, pero en el último tiempo este trabajo ha sufrido una transformación y ahora se busca personal para animales robot.

Una empresa emergente de San Francisco publicó este mes una oferta de trabajo poco habitual, buscando paseadores de perros robóticos.

La búsqueda era de Dimensional, una firma del barrio Dogpatch. El aviso pedía poder manipular 15 kilos de manera segura. Y aclararon que si el equipo se sobrecalentaba y dejaba de caminar, el paseador debía levantarlo y llevarlo hasta la oficina.

La empresa ofreció 20 dólares por hora para pasear perros robot. No exigía experiencia previa, aunque los candidatos debían estar preparados para cargar a la máquina si se detenía.

Un paseador acompaña a un perro robot por una vereda de San Francisco. (Foto: captura de video de Adam McCue / The New York Times).

El aviso, publicado en el grupo de Facebook "Bay Area Jobs", proponía recorridos de cuatro a seis horas y ya fue retirado.

Los robots utilizados son de Unitree, un fabricante chino. Su modelo Go2 pesa unos 15 kilos con la batería y mide 70 centímetros de largo, 31 de ancho y 40 de alto cuando está de pie, según las especificaciones de la compañía.

El Go2 lleva una cámara y un sensor LiDAR, que mide distancias para reconocer el espacio que lo rodea. El fabricante ofrece funciones para construir mapas, marcar recorridos desde una aplicación y evitar obstáculos. Las prestaciones dependen de la versión y la configuración del equipo.

Unitree también ofrece seguimiento de personas y control remoto, además de actualizaciones de software para incorporar cambios después de la compra.

Para qué sirven los paseos de los perros robot

Dimensional desarrolla dimOS, un sistema de código abierto que conecta programas de inteligencia artificial con robots. Su propuesta es que una persona pueda dar una instrucción en lenguaje cotidiano y que la máquina la ejecute. El proyecto contempla cuadrúpedos, humanoides, brazos mecánicos y drones. Entre los ejemplos que presenta la empresa figura pedirle a un robot que encuentre una cocina.

Para responder a ese tipo de órdenes, el programa dispone de las imágenes, la información del entorno y los controles de la máquina.

Para moverse, el software necesita una representación del lugar. La documentación del proyecto explica que los datos del LiDAR permiten construir un mapa del entorno y distinguir zonas por las que el equipo puede avanzar.

Sobre esa base, el sistema calcula rutas y vuelve a evaluarlas cuando aparecen obstáculos. Incluye también funciones para explorar espacios desconocidos y patrullar áreas que el robot ya recorrió. En este último caso, registra qué sectores visitó y busca cubrir los que todavía faltan.

La IA todavía necesita un guía

La aplicación de Unitree muestra la actualización del software del robot. (Foto: Unitree).

La plataforma conserva herramientas de manejo a distancia. Desde un navegador, un operador puede ver el video del robot, consultar un mapa, seguir el estado de la batería y enviar indicaciones de movimiento. Además dispone de un freno de emergencia para detenerlo.

Una persona puede marcar un destino para que el equipo calcule el camino y, si hace falta, tomar el control. Según la documentación, una orden manual interrumpe la navegación automática. El operador mantiene así la posibilidad de frenar la marcha o cambiar el recorrido.

Las pruebas mostraron que los agentes de IA todavía eran poco eficaces para controlar los robots. Stash Pomichter, fundador de Dimensional, lo reconoció: "Aún se necesita la intervención humana en el proceso".