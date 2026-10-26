En nuestro país, los vehículos autónomos están regulados desde 2025. Pero ahora, la Ciudad de Buenos Aires le abrió la puerta a los “ robotaxis ”.

¿Autos que se manejan solos en Argentina? Cada vez más cerca de llegar a las calles, tras la nueva habilitación

En los últimos años, la tecnología avanzó de lleno en la industria automotriz . Así, con la incorporación de inteligencia artificial, sensores y sistemas de navegación, comenzaron a hacerse más populares los autos autónomos . Es decir, modelos que no necesitan del control de un ser humano para circular por rutas y caminos con completa seguridad.

Si bien estos vehículos son cada vez más frecuentes en distintos países, especialmente en Estados Unidos de la mano de empresas como Tesla , en Argentina aún no se los ve . Y no se debe a que estén prohibidos o todavía no hayan sido regulados.

De hecho, la normativa argentina reconoce expresamente a los autos autónomos desde marzo de 2025, cuando entró en vigencia el Decreto 196/2025, que modificó la reglamentación de la Ley Nacional de Tránsito 24.449 . La norma incorporó una definición de estos vehículos, estableció cinco niveles de automatización y fijó requisitos para autorizar sus sistemas.

Los vehículos autónomos ganan cada vez más espacio en el mundo.

Cuáles son los niveles de autos autónomos reconocidos en Argentina

En el artículo 39 de su normativa de tránsito, la reglamentación nacional incorporó cinco niveles que van del 0 al 5. Ellos son:

Nivel 0, sin automatización: el conductor realiza todas las tareas de conducción. El vehículo puede emitir alertas, pero no controla automáticamente la dirección, la aceleración o el frenado de manera sostenida.

el conductor realiza todas las tareas de conducción. El vehículo puede emitir alertas, pero no controla automáticamente la dirección, la aceleración o el frenado de manera sostenida. Nivel 1, asistencia al conductor: el automóvil puede asistir en una función específica, como mantener una velocidad determinada o ayudar a conservar el carril. El conductor continúa a cargo de la conducción y debe supervisar el entorno.

el automóvil puede asistir en una función específica, como mantener una velocidad determinada o ayudar a conservar el carril. El conductor continúa a cargo de la conducción y debe supervisar el entorno. Nivel 2, automatización parcial: el sistema puede controlar simultáneamente la dirección y la velocidad, incluyendo aceleración y frenado, dentro de ciertas condiciones. Sin embargo, el conductor debe permanecer atento y estar preparado para intervenir en cualquier momento.

el sistema puede controlar simultáneamente la dirección y la velocidad, incluyendo aceleración y frenado, dentro de ciertas condiciones. Sin embargo, el conductor debe permanecer atento y estar preparado para intervenir en cualquier momento. Nivel 3, automatización condicional: el vehículo puede ejecutar las tareas de conducción en determinadas circunstancias. Cuando el sistema solicita que una persona retome el control, esta debe estar preparada para hacerlo.

el vehículo puede ejecutar las tareas de conducción en determinadas circunstancias. Cuando el sistema solicita que una persona retome el control, esta debe estar preparada para hacerlo. Nivel 4, alta automatización: el automóvil puede conducir sin intervención humana dentro de un área y unas condiciones operativas determinadas. Puede funcionar sin que una persona deba tomar el volante, aunque no necesariamente puede hacerlo en todas las calles, rutas o situaciones climáticas.

el automóvil puede conducir sin intervención humana dentro de un área y unas condiciones operativas determinadas. Puede funcionar sin que una persona deba tomar el volante, aunque no necesariamente puede hacerlo en todas las calles, rutas o situaciones climáticas. Nivel 5, automatización completa: representa el máximo grado de autonomía. El vehículo puede realizar todas las tareas de conducción en prácticamente cualquier entorno y condición en los que podría circular un conductor humano, sin necesidad de que una persona asuma el manejo.

En Argentina, la Ley de Tránsito fijó los requisitos para aprobar la circulación de un vehículo autónomo.

Qué dice la legislación vigente sobre los autos autónomos en Argentina

Uno de los mayores cambios en la Ley de Tránsito se dio en marzo 2025, cuando se modificó el artículo 39 de la reglamentación y se incorporó a los vehículos equipados con tecnologías como sensores láser, radares, sistemas de posicionamiento satelital, visión computarizada, actuadores y sistemas de procesamiento de datos.

Sin embargo, el reconocimiento legal de estos autos no implica una autorización general e irrestricta para circular. La normativa establece que los sistemas de los vehículos autodirigidos deben contar con autorización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Para los automóviles de nivel 5, la aprobación inicial debe realizarse de manera experimental, antes de obtener una autorización definitiva. Además, la normativa prevé que se demuestre una siniestralidad inferior al promedio correspondiente a la conducción humana para autorizar el sistema. La autoridad de aplicación también establece restricciones geográficas, de velocidad y de circulación según las características de cada tecnología.

La Ciudad de Buenos Aires cambió las normas para avanzar con la implementación de los taxis autónomos.

El nuevo cambio que incluyó la Ciudad de Buenos Aires

Uno de los últimos –y más relevantes- avances se dio recientemente en la Ciudad de Buenos Aires. La Secretaría de Transporte porteña, mediante la Resolución 170/2026 de la Secretaría de Transporte, sancionada el 12 de agosto, autorizó la realización de pruebas piloto de vehículos autónomos de nivel 4 y de drones terrestres autónomos en el espacio público.

Esto habilitó la posibilidad de avanzar en breve con el servicio de taxis autónomos, conocido como “autotaxis”. La resolución establece un procedimiento para que las empresas, universidades y otros desarrolladores interesados puedan solicitar autorización para llevar adelante estas experiencias.

El objetivo es evaluar el funcionamiento de la tecnología en condiciones reales de circulación antes de avanzar hacia una regulación específica y permanente. No se trata de habilitar indiscriminadamente la circulación de vehículos sin conductor, sino de establecer un marco para realizar ensayos bajo condiciones controladas. Por ello, aún no hay una fecha oficial para el lanzamiento masivo de robotaxis sin chofer en Argentina.