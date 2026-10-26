La entidad financiera actualizó su línea de préstamos destinada a quienes buscan mudarse a una vivienda más amplia. Las condiciones.

Mudarse a más metros cuadrados: cómo son los nuevos créditos hipotecarios, cuál es el tope máximo y la cantidad de cuotas

El Banco Ciudad redujo la tasa de interés de su nueva línea de créditos hipotecarios para ampliación. Se trata de un préstamo en UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) pensado para aquellas personas que desean mudarse a una vivienda de más metros cuadrados, como por ejemplo pasar de un monoambiente a un dos ambientes.

Esta baja de dos puntos porcentuales se debe al nuevo fondeo obtenido por la entidad a partir de su participación en las licitaciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES .

Además, se amplió el destino de los créditos , que ahora pueden aplicarse a operaciones de compraventa simultáneas . De esta manera, quienes ya son propietarios pueden vender su vivienda actual y utilizar el préstamo para completar los fondos necesarios para adquirir otra propiedad, más nueva o con mayor superficie.

Esta línea del Banco Ciudad está destinada a aquellos que buscan mudarse a una vivienda más amplia.

Cómo son los créditos hipotecarios del Banco Ciudad para el cambio de vivienda

A través de esta línea, se puede financiar hasta el 75% del valor de la vivienda, con un tope máximo de $200 millones. El plazo de devolución es de entre 15 y 25 años.

Las condiciones también permiten la figura de un garante para sumar ingresos y alcanzar el monto necesario para la compra. Además, la relación cuota-ingreso no debe superar el 25% de los ingresos netos del solicitante y/o de su grupo familiar, mientras que el sistema de amortización utilizado es el francés.

Una de las principales novedades es la reducción de la Tasa Nominal Anual (TNA), que pasó de 9,5% a un valor preferencial de 7,5%. Para calcular la cuota mensual, se le debe agregar el componente UVA, que se actualiza diariamente a través del CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia), el cual refleja la evolución de la inflación publicada por el INDEC.

Los créditos financian hasta el 75% del valor de la vivienda, con un tope máximo de $200 millones.

Quiénes pueden acceder a estos créditos y cómo se paga la cuota

La línea de créditos para ampliación del Banco Ciudad está dirigida a personas físicas mayores de edad, empleadas en relación de dependencia que cobren o migren su cuenta sueldo a la entidad, así como monotributistas y autónomos que contraten el paquete crecer del banco.

El destino del préstamo es la adquisición de una vivienda única y de ocupación permanente en las zonas de influencia del Banco Ciudad. Como ejemplo, la entidad financiera menciona el paso de una vivienda de un ambiente a otra de dos ambientes.

A través de un comunicado, el Banco Ciudad dio un ejemplo de cómo se calcula la cuota mensual. Para un préstamo de $100 millones a 25 años, el pago inicial es de $750.000, tomando el valor de la UVA al 21 de octubre de 2026. En ese caso, el solicitante necesita sumar un ingreso familiar desde $3.000.000.

Los préstamos del Banco Ciudad permiten adquirir una vivienda única y de ocupación permanente.

La línea para cumplir el sueño de la casa propia

El Banco Ciudad también cuenta con la línea de créditos hipotecarios Ciudad Primera Vivienda, destinada a facilitar la compra de una casa o departamento para uso familiar y permanente. La propuesta permite financiar hasta el 75% del valor del inmueble, con un monto máximo de $150 millones. La cuota inicial no puede superar el 25% de los ingresos netos considerados por la entidad.

Una de las principales características de esta línea es que los préstamos se otorgan en UVA, con una tasa de interés fija preferencial del 6,5% nominal anual (TNA). El sistema de amortización utilizado es el francés, que organiza la devolución mediante cuotas mensuales que incluyen capital e intereses. El plazo máximo es de 25 años, equivalentes a 300 meses.

La propiedad debe cumplir con dos condiciones específicas: estar ubicada dentro de la Ciudad de Buenos Aires y tener una superficie de hasta 80 metros cuadrados cubiertos. Además, el valor del metro cuadrado no puede superar los US$ 2.800.