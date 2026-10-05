Préstamos personales de la Caja de Policía: cuánto dinero podés pedir en octubre 2026 y cómo usar el simulador

Los miembros activos y retirados de la fuerza bonaerense pueden solicitar créditos personales. Los montos y requisitos.

Préstamos personales de la Caja de Policía: cómo usar el simulador y cuánto dinero podés pedir en octubre 2026

Los miembros activos y retirados de la policía bonaerense pueden solicitar préstamos personales , otorgados a través del Fondo de Ayuda Financiera de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Provincia de Buenos Aires. Para acceder a estos créditos, es necesario cumplir ciertos requisitos y completar un trámite que se inicia de forma online.

En septiembre pasado, mediante este sistema, se otorgaron casi 17 mil millones de pesos entre 4.802 solicitantes. El acumulado en el año supera los 111 mil millones de pesos en un total de 35.656 casos, con un pico en mayo de más de 18 mil millones de pesos otorgados y 5.275 solicitantes.

El monto que se puede pedir dependerá del cargo del efectivo, con un máximo de $3.000.000 para un oficial de policía y un techo de $6.000.000 para un superintendente general. La tasa de interés estará atada al plazo de cancelación que se elija, que va desde los seis hasta los 48 meses . Los préstamos incluyen recargos de 1% por gastos administrativos y de 1,5% para el Fondo de Quebranto.

Estos créditos están disponibles tanto para personal activo como retirados de la policía bonaerense.

En su página web, la caja de retiros cuenta con un simulador de créditos. Al ingresar, pedirá detallar el cargo, el monto que se desea solicitar y en cuántos meses se quiere cancelar. Con estos datos, el sistema arrojará el valor de la cuota mensual. Para acceder al simulador, solo es necesario hacer clic en este enlace. En todos los casos, el monto del préstamo otorgado será depositado en la cuenta sueldo del solicitante.

Cuáles son los requisitos

Para solicitar estos préstamos, se debe completar el trámite web oficial y cumplir con las condiciones financieras y de documentación establecidas por la entidad. Algunos de los requisitos son:

Afectación de haberes: no se puede afectar más del 30% del salario básico (no se contabilizan horas cores, adicionales ni bonificaciones no remunerativas).

no se puede afectar más del 30% del salario básico (no se contabilizan horas cores, adicionales ni bonificaciones no remunerativas). Préstamo vigente: si ya se cuenta con un crédito activo, se debe tener pagas al menos el 50% (la mitad) de las cuotas para solicitar una renovación.

si ya se cuenta con un crédito activo, se debe tener pagas al menos el 50% (la mitad) de las cuotas para solicitar una renovación. Antigüedad: el personal en actividad con una antigüedad menor a 15 años debe presentar obligatoriamente un co-deudor o garante.

el personal en actividad con una antigüedad menor a 15 años debe presentar obligatoriamente un co-deudor o garante. Estado de la documentación: la solicitud no debe tener enmiendas ni tachaduras.

la solicitud no debe tener enmiendas ni tachaduras. La solicitud deberá ser presentada únicamente por el solicitante.

El crédito sumó intereses y la familia deberá pagar una fortuna.

Qué documentos se deben presentar

Los solicitantes deben contar con los siguientes documentos:

Planilla impresa en formato PDF firmada y certificada según corresponda

Fotocopia del DNI (ambas caras)

Si es personal Activo:

Ultimo recibo de haberes de Mi Portal.

Constancia de Cuil.

Constancia de CBU.

Si es herido en acto de servicio deberá presentar Resolución Ministerial para su evaluación.

En caso de corresponder co-deudor, deberá presentar idéntica documentación que la requerida para el solicitante.

Si es personal Pasivo:

Ultimo recibo de haberes.

Constancia de Cuil.

Constancia de CBU.

La firma del personal pasivo la certifica personal de la Caja.

Si posee Apoderado, deberá presentar fotocopia del poder realizado ante escribano público donde especifique que puede tramitar y cobrar préstamos otorgados por el Fondo de Ayuda Financiera.

Cómo solicitar el préstamo

La solicitud del crédito personal requiere el siguiente paso a paso: