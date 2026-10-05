Préstamos personales de la Caja de Policía: cuánto dinero podés pedir en octubre 2026 y cómo usar el simulador

Los miembros activos y retirados de la fuerza bonaerense pueden solicitar créditos personales. Los montos y requisitos.
Los miembros activos y retirados de la policía bonaerense pueden solicitar préstamos personales, otorgados a través del Fondo de Ayuda Financiera de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Provincia de Buenos Aires. Para acceder a estos créditos, es necesario cumplir ciertos requisitos y completar un trámite que se inicia de forma online.
En septiembre pasado, mediante este sistema, se otorgaron casi 17 mil millones de pesos entre 4.802 solicitantes. El acumulado en el año supera los 111 mil millones de pesos en un total de 35.656 casos, con un pico en mayo de más de 18 mil millones de pesos otorgados y 5.275 solicitantes.
Cómo son los préstamos para policías activos y retirados de la bonaerense 2026
El monto que se puede pedir dependerá del cargo del efectivo, con un máximo de $3.000.000 para un oficial de policía y un techo de $6.000.000 para un superintendente general. La tasa de interés estará atada al plazo de cancelación que se elija, que va desde los seis hasta los 48 meses. Los préstamos incluyen recargos de 1% por gastos administrativos y de 1,5% para el Fondo de Quebranto.
En su página web, la caja de retiros cuenta con un simulador de créditos. Al ingresar, pedirá detallar el cargo, el monto que se desea solicitar y en cuántos meses se quiere cancelar. Con estos datos, el sistema arrojará el valor de la cuota mensual. Para acceder al simulador, solo es necesario hacer clic en este enlace. En todos los casos, el monto del préstamo otorgado será depositado en la cuenta sueldo del solicitante.
Cuáles son los requisitos
Para solicitar estos préstamos, se debe completar el trámite web oficial y cumplir con las condiciones financieras y de documentación establecidas por la entidad. Algunos de los requisitos son:
- Afectación de haberes: no se puede afectar más del 30% del salario básico (no se contabilizan horas cores, adicionales ni bonificaciones no remunerativas).
- Préstamo vigente: si ya se cuenta con un crédito activo, se debe tener pagas al menos el 50% (la mitad) de las cuotas para solicitar una renovación.
- Antigüedad: el personal en actividad con una antigüedad menor a 15 años debe presentar obligatoriamente un co-deudor o garante.
- Estado de la documentación: la solicitud no debe tener enmiendas ni tachaduras.
- La solicitud deberá ser presentada únicamente por el solicitante.
Qué documentos se deben presentar
Los solicitantes deben contar con los siguientes documentos:
- Planilla impresa en formato PDF firmada y certificada según corresponda
- Fotocopia del DNI (ambas caras)
Si es personal Activo:
- Ultimo recibo de haberes de Mi Portal.
- Constancia de Cuil.
- Constancia de CBU.
- Si es herido en acto de servicio deberá presentar Resolución Ministerial para su evaluación.
- En caso de corresponder co-deudor, deberá presentar idéntica documentación que la requerida para el solicitante.
Si es personal Pasivo:
- Ultimo recibo de haberes.
- Constancia de Cuil.
- Constancia de CBU.
- La firma del personal pasivo la certifica personal de la Caja.
- Si posee Apoderado, deberá presentar fotocopia del poder realizado ante escribano público donde especifique que puede tramitar y cobrar préstamos otorgados por el Fondo de Ayuda Financiera.
Cómo solicitar el préstamo
La solicitud del crédito personal requiere el siguiente paso a paso:
- Completar e imprimir solicitud: ingresar a la solapa Completar Formulario Web de Solicitud de Préstamo (hacer clic en este link). El sistema le solicitará ingresar el tipo de préstamo y el plazo deseado. Por último, imprima la solicitud.
- Conseguir la documentación: incluye recibo de haberes (descargado de Mi Portal si es activo), copia de ambos lados del DNI, constancia de CUIL y constancia de CBU. Si necesita codeudor, se deberá adjuntar el recibo de haberes y copia de ambos lados del DNI de esa persona.
- Firmas certificadas: si el solicitante es personal pasivo, la certificación la hará personal de la Caja. Si está en actividad, la certificación la hará un jefe directo o superior.
- Entregar la solicitud en sede: el solicitante entregará la solicitud y la documentación requerida en la Caja o sus delegaciones.
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