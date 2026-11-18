La Subsecretaría de las Mujeres volvió a denunciar y reclamar la captura de Jonathan Fabián Ulloa, conocido como "El Tanque". Reclaman que sea detenido para avanzar en la ejecución de su condena.

A más de un mes de la primera denuncia pública, Jonathan Fabián Ulloa , conocido como "El Tanque", continúa prófugo y con una orden de captura vigente en Neuquén. Otra vez con la foto del rostro en alto y visible del condenado, el equipo de la Subsecretaría de las Mujeres de la Municipalidad volvió a exponer la situación y reclamó respuestas urgentes a la Justicia y al Ministerio de Seguridad.

La nueva conferencia de prensa fue encabezada por la subsecretaria Alejandra Oehrens, acompañada por integrantes del equipo legal y psicológico que asiste a la mujer. Allí insistieron en que el hombre representa un riesgo extremo para su expareja , quien permanece bajo custodia policial junto a sus hijos.

"Sabemos que está prófugo, pero está dentro de la ciudad de Neuquén, que es lo más grave ", sostuvo Oehrens. La funcionaria volvió a destacar el trabajo de la Comisaría 19, a la que reconoció por el acompañamiento y el resguardo de la víctima, pero cuestionó la falta de resultados en la búsqueda.

Claudio Espinoza

Según las funcionarias, reciben información de vecinos que aseguran haberlo visto en distintos sectores de la ciudad, pero hasta el momento no consiguieron localizarlo.

Las pistas de los vecinos y la reaparición en TikTok

Uno de los datos que aportaron durante la conferencia fue que el equipo municipal recibió nuevas alertas de personas que aseguran haber visto a Ulloa en diferentes lugares de Neuquén. Una es donde vive su madre, en Colonia Nueva Esperanza, otra es la casa de familiares, en Senillosa. Esa información, explicaron, es comunicada a la Policía y a los organismos judiciales encargados de la búsqueda.

Sin embargo, cuestionaron que los procedimientos policiales realizados no hayan permitido detenerlo. Las abogadas señalaron que se concretaron dos allanamientos en domicilios donde, según su interpretación, ya se sabía que el hombre no estaba.

"Nos van diciendo paso a paso en dónde lo ven o dónde lo cruzan o dónde está. Nosotras damos ese aviso tanto al fuero penal como también a la Policía, pero nunca se lo encuentran", manifestaron.

Claudio Espinoza

También contaron que el equipo detectó que la cuenta de TikTok de Ulloa volvió a estar activa después de que, tras la primera conferencia de prensa, hubiera dado de baja sus redes sociales. En efecto, publicó un video en una zona del río. Las funcionarias consideraron que podría tratarse del Parque Senillosa, aunque aclararon que no pudieron determinar con certeza dónde fue grabado el video.

Además, mencionaron que recibieron comentarios de usuarios que afirmaban haberlo visto en ese último sector y en la zona del río. En uno de esos episodios, según relataron, la propia víctima habría advertido sobre su presencia y aportado información sobre el vehículo y las personas con las que se encontraba.

La Subsecretaría aseguró que dio aviso a la comisaría correspondiente y a la División de Capturas, pero que no recibió posteriormente información concreta sobre los resultados de esos procedimientos.

Las funcionarias también manifestaron preocupación porque, según los datos que manejan, Ulloa habría utilizado otros vehículos para movilizarse y personas de su entorno familiar habrían intentado obtener información sobre los movimientos de la mujer.

La audiencia quedó suspendida hasta que lo encuentren

Otro de los puntos centrales de la conferencia fue la situación judicial de Ulloa. Las abogadas explicaron que actualmente el expediente se encuentra en la Fiscalía de Ejecución Penal, luego de que la querella solicitara que se revoque la condicionalidad de la condena y que el hombre deba cumplir la pena detenido.

Hace aproximadamente dos semanas se había previsto una audiencia para avanzar con ese planteo. Sin embargo, debió suspenderse porque Ulloa no fue localizado y permanece prófugo.

"Nos habían informado que hasta cuando lo atrapen a él, recién ahí vamos a poder llevar adelante la sentencia", explicaron las representantes legales de la víctima.

Como informó anteriormente LM Neuquén, el 3 de julio de 2026 Ulloa fue condenado mediante un procedimiento abreviado a dos años de prisión de ejecución condicional por 12 hechos de desobediencia a la autoridad y tres hechos de amenazas simples. El acuerdo incluyó reglas de conducta que debía respetar durante el período establecido.

La Subsecretaría sostiene que después de esa condena acumuló nuevos incumplimientos y que existen elementos para solicitar que la pena deje de ser condicional y se cumpla de manera efectiva. "Le corresponden cuatro años de prisión efectiva", indicó la abogada en referencia a una clásula del acuerdo.

Las abogadas aclararon que, además de la instancia penal, hay otras responsabilidades pendientes. Entre ellas mencionaron el incumplimiento de la cuota alimentaria para su hija, una obligación que formaba parte de las reglas de conducta establecidas judicialmente. Explicaron que también buscan avanzar con una presentación específica por alimentos, pero que la falta de localización del hombre dificulta las notificaciones y el inicio de ese trámite.

Una mujer y sus hijos condicionados

La psicóloga Agustina, integrante del equipo que acompaña a la víctima, describió las consecuencias que tiene esta situación sobre la vida cotidiana de la mujer y sus hijos. Sin revelar detalles personales, señaló que el miedo y la sensación de amenaza se mantienen desde hace más de un año, debido a los reiterados incumplimientos de las medidas de protección y a las ocasiones en que Ulloa se habría quitado el dispositivo dual.

"Ya es parte de su vida estar conviviendo con la Policía", explicó. La profesional sostuvo que la familia no puede desarrollar una vida normal. Las actividades laborales y escolares deben organizarse en función de la custodia y de la posibilidad de que el hombre aparezca.

La mujer lleva casi dos meses con un efectivo policial dentro de su vivienda. Cada vez que necesita trasladarse por la ciudad debe hacerlo acompañada por personal policial y, en determinadas ocasiones, con un patrullero. La misma situación alcanza a sus hijos.

"Siempre está condicionada a sentirse amenazada o con esta amenaza latente de que él está cerca", señaló Agustina. También indicó que vecinos habrían advertido sobre la presencia del hombre en las inmediaciones de la vivienda.

La psicóloga destacó que, pese al miedo y la ansiedad que atraviesa, la mujer decidió sostener la denuncia y no retroceder en el proceso judicial.

"Él está libre y ella está presa"

Durante la conferencia, Oehrens volvió a reclamar que los organismos responsables de la búsqueda coordinen acciones para encontrar a Ulloa. También apuntó contra las demoras y la falta de respuestas que, según afirmó, atraviesan otros expedientes de violencia de género.

"Lo único que piden las mujeres cuando están frente a un juez es: quiero vivir tranquila, no quiero que me golpee más, que no me amenace más con que me va a matar. Quiero salir a la calle con mis hijos, ir a una reunión de la escuela, tomar un helado en la plaza o llevarlos al médico. Lo básico están pidiendo", expresó.

La funcionaria aseguró que la Subsecretaría contabilizó durante este año cerca de 70 situaciones clasificadas como Código A, la categoría que identifica casos de riesgo de femicidio. En ese contexto, advirtió que el caso de Ulloa no es el único en el que las medidas de protección no consiguen garantizar tranquilidad a las víctimas.

También envió un mensaje a los abogados que, según denunció, se comunicaron con el área municipal para intentar negociar acuerdos o mediaciones por fuera de la Justicia en otros expedientes que involucran a hombres denunciados por violencia de género.

"No vamos a dar un paso atrás y, si es necesario, vamos a salir a denunciar todas las veces que sea necesario", afirmó.

Por segunda vez, la Subsecretaría difundió públicamente el rostro y la identidad de Jonathan Fabián Ulloa para pedir colaboración a la comunidad. La búsqueda continúa y la querella insiste en que su detención es indispensable para avanzar con la ejecución de la condena y reducir el riesgo que, según sostiene, enfrenta la mujer.