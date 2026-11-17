El productor de Paraje La Primavera se quedó sin los animales que utilizaba para su alimentación diaria. Reclaman respuestas y medidas para evitar nuevos ataques.

Un criancero de la zona norte de Neuquén sufrió una importante pérdida luego de que dos pumas ingresaran a su puesto y mataran a todas sus ovejas. El ataque lo dejó sin los animales que tenía para su consumo diario y que representaban un recurso fundamental para su subsistencia. Sus familiares pidieron que las autoridades intervengan ante una problemática que, aseguran, afecta desde hace tiempo a otros productores de la región.

El hecho ocurrió el sábado por la noche en el puesto de José Díaz, ubicado en Paraje La Primavera , en cercanías de Andacollo. Según denunciaron sus familiares, los dos animales depredadores ingresaron al lugar y atacaron al rebaño hasta provocar la muerte de las 15 ovejas que tenía el criancero.

La pérdida representa un duro golpe para Díaz, quien utiliza la producción de su puesto como sustento cotidiano. De acuerdo con el testimonio de sus familiares, no cuenta con un sueldo ni recibe asistencia económica del Estado, por lo que los animales eran fundamentales para garantizar su alimentación.

La familia manifestó su preocupación por los reiterados ataques de pumas en distintos puestos de la zona. Aseguraron que no se trata de un episodio aislado y que otros crianceros también sufrieron pérdidas por la presencia de estos animales.

Uno de los aspectos que más preocupa a los pobladores rurales es que los pumas suelen acercarse a las viviendas y corrales, lo que incrementa el temor entre quienes viven y trabajan en esos establecimientos. La situación genera incertidumbre entre las familias que dependen de la actividad ganadera para subsistir.

El reclamo de los crianceros

Los familiares de Díaz solicitaron la intervención de las autoridades competentes para encontrar una respuesta a esta problemática y evitar que otros productores atraviesen una situación similar, y señalaron las dificultades que tienen los crianceros de la zona para actuar frente a los ataques, debido a que los pumas son animales protegidos por la legislación vigente.

Por ese motivo, reclamaron que se busquen alternativas y mecanismos de prevención que permitan resguardar tanto a la fauna silvestre como a quienes desarrollan su actividad en el campo.

La preocupación no se limita a las pérdidas económicas. En el caso de Díaz, las 15 ovejas constituían una fuente directa de alimento y eran parte de los recursos que había conseguido mantener con el trabajo de tantos años. La familia pidió que el caso llegue a las áreas provinciales responsables de la fauna y la producción rural, para que puedan evaluar lo ocurrido y brindar algún tipo de acompañamiento a los afectados.

También advirtieron que varios crianceros de la zona de Andacollo habrían sufrido ataques similares, por lo que consideran necesario que se adopten medidas antes de que se produzcan nuevas pérdidas.

El pedido apunta a encontrar una solución para las familias que viven en parajes rurales y dependen de sus animales para sostenerse. Mientras tanto, José Díaz deberá afrontar las consecuencias de haber perdido la totalidad de su rebaño, sin contar con otros ingresos ni ayuda estatal, según denunciaron sus familiares.