Esta semana podría quedarse el viento, las tormentas y la lluvia en Neuquén. El mal tiempo volvió a la región el domingo y, según el pronóstico del tiempo, promete permanecer en los próximos días.

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) anticipó una semana caracterizada por el continuo ingreso de aire húmedo que provocará períodos de marcada inestabilidad, precipitaciones dispersas, tormentas aisladas y ráfagas de viento intensas provenientes del sector oeste y sudoeste en el Alto Valle.

Según el pronóstico del tiempo, para este martes 17 de noviembre se espera durante el día un ambiente inestable con una temperatura máxima que alcanzará los 27°C, acompañada por vientos del sudoeste a 34 km/h y ráfagas sostenidas de idéntica intensidad. Hacia la noche, el panorama derivará en lluvias débiles y dispersas, fijando una mínima de 8°C y vientos que rotarán al sur a 22 km/h con ráfagas que llegarán a los 32 km/h.

El miércoles 18 de noviembre persistirá el mal tiempo en toda la capital provincial. Durante el día se aguarda la formación de posibles tormentas con una temperatura máxima que repetirá los 27°C, bajo vientos del oeste a 27 km/h y ráfagas de 35 km/h. Por la noche del miércoles continuará el escenario inestable, marcando una mínima de 8°C con vientos rotando al sudeste a 25 km/h y ráfagas que ascenderán a los 39 km/h.

El jueves 19 mantendrá la inestabilidad tanto de día como de noche pero sumará una notable aceleración del viento hacia el cierre de la jornada. El día se presentará inestable con una temperatura máxima de 26°C, vientos del sudoeste a 18 km/h y ráfagas intensas que tocarán los 55 km/h. Durante la noche seguirá el cuadro inestable con una mínima de 9°C, momento en el que los vientos del sudoeste treparán a 51 km/h e impulsarán ráfagas severas de hasta 61 km/h.

Claudio Espinoza

Para el viernes 20 de noviembre se prevé una breve tregua en la inestabilidad en la región. Durante el día se registrará un cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima de 25°C, con vientos del sudoeste a 40 km/h y ráfagas sostenidas de la misma intensidad. Al llegar la noche del viernes el cielo volverá a cubrirse por completo, fijando una mínima templada de 13°C con vientos rotando al oeste a 30 km/h y ráfagas de 43 km/h.

Finalmente, el sábado 21 de noviembre iniciará el fin de semana con un paulatino descenso de las temperaturas máximas y viento persistente. Durante el día se anticipa una jornada inestable con una máxima que se replegará a los 22°C, vientos del sudoeste a 46 km/h y ráfagas de igual magnitud. El cierre del sábado, por la noche, se dará con un cielo completamente despejado, una mínima de 8°C y vientos fuertes del sudoeste soplando a 46 km/h con ráfagas severas que alcanzarán los 63 km/h.