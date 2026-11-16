Estudios científicos determinaron que no solo el tipo de comida eleva el azúcar en sangre , sino que también es importante el orden en la que la consumimos.

El orden en que se comen los alimentos sí importa: cómo es el impacto en la glucosa y el azúcar en sangre, según qué comas primero

La glucosa es la principal fuente de energía para las células del cuerpo humano. Principalmente proviene de los alimentos que consumimos, en especial carbohidratos como panes, frutas, verduras y lácteos. Y si bien es de suma importancia para la vida, en niveles elevados también daña los vasos sanguíneos y, con el tiempo, los diversos órganos.

Ahora, distintas investigaciones científicas determinaron que no solo los alimentos influyen directamente en el exceso de azúcar en sangre, sino que también es clave el orden en que los comemos . A esa conclusión llegó un estudio piloto hecho por Diabetes Care en 2015 y una posterior revisión difundida por Nutrients en 2020, según publica el portal DiabetesLatam .

La explicación está relacionada con la respuesta hormonal y digestiva que se produce cuando los alimentos ingresan al organismo. Según los estudios, consumir proteínas, grasas y fibra antes de los carbohidratos favorece una respuesta metabólica más gradual.

Los carbohidratos y proteínas son clave para el nivel de glucosa en sangre.

Uno de los mecanismos involucrados es la liberación de GLP-1, una hormona intestinal que cumple distintas funciones. Entre ellas, estimula la secreción de insulina cuando el organismo tiene capacidad para producirla, retrasa el vaciamiento del estómago y contribuye a disminuir la liberación de glucagón, una hormona que eleva la glucosa en sangre. De esta manera, cuando los carbohidratos llegan al intestino, el organismo ya comenzó a activar mecanismos que ayudan a procesarlos. Como consecuencia, el incremento de azúcar en sangre es más lento y moderado.

La fibra también desempeña un papel importante. Su presencia aumenta la viscosidad del contenido digestivo y retrasa la absorción de los carbohidratos. Esto contribuye a evitar que la glucosa ingrese rápidamente al torrente sanguíneo.

Cómo fue el estudio que comprobó la importancia del orden de los alimentos

Una de las investigaciones más conocidas sobre este tema fue publicada en 2015 en la revista científica Diabetes Care. El estudio piloto contó con la participación de once adultos con diabetes tipo 2 que recibían tratamiento con metformina. Los investigadores buscaron determinar si cambiar el orden de los alimentos podía modificar los niveles de glucosa e insulina después de comer.

El estudio plantea cambiar el orden en que comemos, sin reemplazar alimentos ni reducir cantidades.

Para realizar la comparación, cada participante consumió exactamente la misma comida en dos oportunidades diferentes, separadas por una semana, con iguales cantidades de calorías, proteínas, grasas y carbohidratos. La única diferencia fue la secuencia de consumo.

En una de las ocasiones, los participantes comenzaron con pan y jugo de naranja. Quince minutos después, comieron pollo y vegetales. En la segunda oportunidad, hicieron lo contrario: primero consumieron el pollo y las verduras y, posteriormente, incorporaron el pan y el jugo.

Qué determinó la investigación

Los resultados mostraron diferencias importantes. Cuando los carbohidratos se consumieron al final, los niveles de glucosa en sangre fueron:

Un 28,6% menores a los 30 minutos , en comparación con la comida en la que se consumieron primero los carbohidratos.

, en comparación con la comida en la que se consumieron primero los carbohidratos. Un 37% menores a los 60 minutos , lo que mostró una reducción considerable del aumento de azúcar en sangre.

, lo que mostró una reducción considerable del aumento de azúcar en sangre. Un 16,8% menores a los 120 minutos, es decir, dos horas después de comenzar a comer.

El exceso de azúcar en sangre daña los vasos sanguíneos y, con el tiempo, los órganos del cuerpo.

Además, el área bajo la curva de glucosa durante las dos horas posteriores a la comida fue un 73% menor cuando los carbohidratos se incorporaron al final. También se observó una disminución significativa de la respuesta de insulina.

Cómo organizar los alimentos para ayudar a controlar la glucosa

Las investigaciones no apuntan a cambiar las cantidades de alimentos ni eliminar los carbohidratos, que siguen siendo una fuente importante de energía, sino que invitan a alterar el orden de consumo durante el almuerzo o la cena. A partir de los estudios, el esquema recomendado se divide en tres momentos: