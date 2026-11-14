Disparos y una persona muerta en el loteo Venezia: investigan si se trata de un homicidio

Ocurrió este sábado en la intersección de Puente Tres Arcos y Río Nihuil de Plottier. En el lugar trabaja personal policial y Criminalística para determinar las causas de muerte.

Las autoridades continúan trabajando en el lugar del hecho. Imagen ilustrativa.

Un fuerte ruido provocado por varios disparos sacudió este sábado la tranquilidad de los vecinos del loteo Venezia , en la localidad de Plottier . Por estas horas, personal de la Policía de la Provincia del Neuquén, junto con el Ministerio Público Fiscal (MPF) , se encuentra investigando un presunto homicidio.

De acuerdo con la información recolectada por LM Neuquén , este sábado 14 de noviembre pasadas las 11 , vecinos del sector escucharon las detonaciones y alertaron sobre la presencia de una persona tendida en la calle.

El hecho se registró en la intersección de las calles Puente Tres Arcos y Río Nihuil . La situación motivó la rápida intervención de las autoridades.

“La Policía cortó todo y mandó a la gente adentro”, aseguraron testigos.

Claudio Espinoza

Investigan un presunto homicidio

Este medio pudo confirmar que, durante la tarde, los efectivos policiales continuaban trabajando en el lugar junto con el Gabinete de Criminalística y personal del Cuerpo Médico Forense, que tendrá a su cargo la autopsia del cuerpo. Los resultados de este estudio serán claves para determinar la causa de la muerte.

Además, tomó intervención la Unidad Fiscal de Homicidios, que llevará adelante la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.

Hasta el momento, desde la Policía no se brindaron mayores detalles sobre la identidad de la persona fallecida ni sobre la mecánica del hecho.