La U11 está de estreno con un flamante pabellón de máxima seguridad

La destacada obra fue inaugurada por el gobernador Rolando Figueroa, quien resaltó el valor de la inversión y anticipó que se buscará llegar a tener un cupo carcelario no menor al medio millar de personas.

El flamante pabellón de máxima seguridad de la Unidad 11 era una obra muy esperada para descomprimir a las comisarías.

El gobierno neuquino da un paso destacado en materia de nuevas plazas carcelarias y este viernes, con la presencia de Rolando Figueroa, dejó inaugurada la segunda etapa del flamante pabellón de máxima seguridad de la Unidad de Detención 11.

Con una superficie intervenida de 2.595 metros cuadrados, el nuevo sector tiene capacidad para 27 detenidos. Al respecto, el gobernador expresó que en esta inauguración “se visibiliza el esfuerzo de mucha gente”, y destacó al personal penitenciario que “ha sufrido todas estas carencias durante mucho tiempo”. Asimismo, subrayó que “los policías también, porque las comisarías pasaron a ser lugares de detención”.

El mandatario indicó que “al no hacer inversión pública en estas cuestiones tan importantes, se terminó desdibujando todo, y cuando se desdibuja todo, la sociedad empieza a descreer del Estado”. Dijo que estas obras “no son fáciles de hacer, por eso nadie las hacía y estaba todo paralizado, por eso no se avanzaba”, y añadió que “ahora es distinto. Nunca antes en la historia de esta provincia se ejecutaron 50.000 metros cuadrados en Seguridad”.

A partir de las nuevas obras, resaltó Figueroa, “las comisarías van a ser comisarías, no centros de detención. Porque los centros de detención requieren más seguridad. Estamos preparándolos para tener 500 plazas y que el personal penitenciario pueda desarrollar su tarea mucho mejor”.

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“La sociedad está más segura cuando el Estado invierte, planifica y brinda las condiciones adecuadas para que cada institución pueda cumplir con su función”, manifestó el primer mandatario provincial.

Obras en todas las unidades penales de la provincia

Por su parte, la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, destacó que las obras ejecutadas por el Gobierno provincial “tienen un plan específico diseñado para reducir el déficit que se tenía hasta hace muy poco. Hoy estamos ejecutando 50.000 metros cuadrados en seguridad”.

También hizo mención a los pabellones que se construyen en la U22 de Cutral Co, en la U32 de Zapala y agregó que “hasta hace dos o tres años no había obras de inversión en materia de seguridad y hoy tenemos un porcentaje de inversión que nunca antes en la historia de la provincia del Neuquén se había desarrollado”.

Descomprimir a las comisarías

El ministro de Seguridad, Matías Nicolini, comentó que, a fin de fortalecer la presencia policial, “se ampliará la capacidad con videocámaras en toda el área Confluencia para cubrir con efectivos y tecnología en cada uno de los rincones”. Finalmente, dedicó palabras a los agentes penitenciarios y a los policías que “estaban cuidando presos en las comisarías y ahora las comisarías podrán volver a las tareas de prevención”.

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La ampliación responde a una necesidad concreta: las políticas de seguridad implementadas por el Gobierno provincial permitieron intensificar los allanamientos, los procedimientos y las detenciones. Ese mayor despliegue del Estado requiere también fortalecer el sistema penitenciario para descomprimir las comisarías y contar con espacios adecuados para alojar a las personas detenidas.

Un sistema penitenciario fortalecido

La puesta en funcionamiento del nuevo espacio en la U11 representa un paso importante para optimizar su funcionamiento y fortalecer el sistema penitenciario neuquino. La inversión apunta a mejorar las condiciones operativas del personal, reforzar los mecanismos de control y ampliar la capacidad de alojamiento en un establecimiento estratégico para la provincia.

El nuevo pabellón tiene celdas con sanitarios, una celda de aislamiento, puesto de vigilancia permanente, murallas y cercos perimetrales.