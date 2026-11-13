Los detalles del brutal choque entre dos camiones en Ruta 7: uno transportaba petróleo crudo

El comisario Freddy Rivera indicó que se realizó un operativo durante toda la noche para dirigir el tránsito por la Ruta 7. El camión del frigorífico será retirado con una grúa privada.

Una vez más, la ruta provincial 7 fue escenario de un impactante choque. Esta vez, dos camiones protagonizaron un choque por alcance, en el corazón de Vaca Muerta.

La cabina de uno de los camiones quedó prácticamente destruida tras un violento choque por alcance sobre la Ruta 7 , en el corazón de Vaca Muerta. El siniestro ocurrió el jueves alrededor de las 19:20 y tuvo como protagonistas a dos vehículos de gran porte: uno que transportaba petróleo crudo y otro que trasladaba carne vacuna.

El comisario inspector Freddy Rivera, excoordinador operativo de la Dirección Seguridad Vaca Muerta , brindó detalles a LU5 del accidente de tránsito que ocurrió en cercanías de Añelo y precisó la ubicación pasando el ingreso al paraje Aguada San Roque.

De acuerdo con las primeras diligencias y las entrevistas realizadas en el lugar, el camión cisterna habría disminuido la velocidad ante una deformación de la cinta asfáltica. En ese momento, el camión que circulaba detrás lo impactó en la parte trasera.

Cómo fue el rescate y qué se sabe de los heridos

El segundo rodado era un camión refrigerado que transportaba carne vacuna desde un frigorífico y en el que viajaban dos trabajadores. Ambos sufrieron lesiones y fueron asistidos por los servicios de emergencia, que los trasladaron al hospital de Añelo.

A pesar de la violencia del impacto y de los importantes daños que sufrió la cabina, los dos trabajadores pudieron ser retirados por los equipos de emergencia sin que fuera necesario realizar maniobras para abrir o cortar la estructura del vehículo.

Según precisó Rivera, los trabajadores no presentaban lesiones de gravedad, aunque permanecieron internados en observación durante toda la noche. El estado de la cabina, sin embargo, daba cuenta de la magnitud del choque.

Gentileza: Cintia Ridao.

Por su parte, el conductor del camión perteneciente a Crexel que fue chocado por detrás a la altura del yacimiento hidrocarburífero El Orejano no presentó lesiones y pudo estacionar en la banquina.

La Ruta 7 permaneció con tránsito reducido

El operativo policial se extendió durante unas ocho horas. Uno de los camiones quedó sobre la banquina, mientras que el refrigerado permaneció sobre la cinta asfáltica, lo que obligó a implementar desvíos y controles para evitar nuevos incidentes.

"Trabajamos durante toda la noche con el tema del desvío de tránsito y ahora estamos realizando unas confirmaciones para que se constituya una grúa de un privado que va a realizar la maniobra para retirar el camión de de la cinta asfáltica", aseguró Rivera.

La necesidad de la grúa privada corresponde a las características del vehículo y a las dificultades para retirarlo con los medios disponibles.

Durante la mañana de este viernes, personal policial todavía permanecía en el sector a la espera del equipo que permitiría remover el camión y liberar completamente la circulación.

Impresionante choque en la Ruta 7 entre un camión y dos camionetas

La Ruta 7 suele ser epicentro de múltiples choques en la región. El pasado 22 de octubre, se registró un impresionante accidente de tránsito, a la altura de Picada 16, en San Patricio del Chañar. El siniestro involucró a un camión y dos camionetas que terminaron fuera de la calzada, generando preocupación entre los conductores y demoras en la circulación.

El episodio generó preocupación entre quienes circulaban por el sector, una de las vías de conexión de la región. Según publicó el medio Chañar Digital, los tres vehículos terminaron fuera de la ruta.

El choque provocó demoras en la circulación mientras personal policial trabajaba en el lugar para establecer cómo ocurrió el accidente y realizar las actuaciones correspondientes.

En el hecho estuvieron involucrados tres vehículos de distinto porte: un camión y dos camionetas. Las primeras versiones indicaban que el accidente habría provocado únicamente daños materiales, sin que se reportaran personas lesionadas.