Persecución de película: cruzaron Neuquén de punta a punta y atraparon a peligrosos delincuentes

Personal de la Policía de Neuquén detuvo a cuatro jóvenes que habían intentado abrir un auto con un inhibidor de alarma y que, al notar la presencia de los efectivos, emprendieron la huida a toda velocidad. La persecución se extendió durante varios kilómetros, hasta que pudieron interceptar a los sospechosos en el barrio Confluencia .

El comisario inspector Marcos Mazzone , coordinador operativo de la Dirección Seguridad Confluencia , explicó en diálogo con LM Neuquén que el procedimiento se realizó el miércoles 11 de noviembre alrededor de las 14.20 , en la intersección de las c alles 12 de Septiembre y Candelaria , donde se encuentra ubicada la Clínica San Agustín .

Aprovechando la cantidad de vehículos estacionados en las inmediaciones de personas que trabajan o asisten a la clínica mencionada, los cuatro sujetos intentaron abrir un vehículo estacionado , pero fueron observados por efectivos de la Brigada de Investigaciones de Comisaría Primera .

No sólo los vieron en plena acción, sino que también pudieron divisar que uno de ellos tenía un dispositivo en la mano, el cual se trataría de un inhibidor de alarma.

Tras ser sorprendidos por los uniformados, quienes se identificaron y dieron la orden de alto, los sujetos se subieron a un auto Volkswagen Bora y emprendieron la huida a toda velocidad. La persecución se extendió a lo largo de varios kilómetros hasta llegar al barrio Confluencia, entre las calles Correntoso y Lamarque, donde intentaron bajarse del vehículo para subirse a un Gol Trend color blanco, pero fueron interceptados.

"Se procedió a la identificación de los hombres para su posterior detención. En tanto que los dos vehículos que usaron para perpetrar la huida quedaron secuestrados", detallo el Comisario. Al tiempo que mencionó que, luego de realizar las diligencias correspondientes, los sospechosos quedaron en libertad, pero a disposición de la Justicia, ya que se dio intervención a la unidad fiscal de Robo y Hurto.

La víctima del robo del Ford Fiesta hizo la denuncia en la Comisaría Primera.

Los sujetos tienen entre 20 y 26 años, todos con antecedentes policiales, dos oriundos de la ciudad de Neuquen, otro de Añelo y el último de Plaza Huincul. En cuanto a los vehículos, ambos quedaron secuestrados a la espera de la orden para poder realizar las requisas pertinentes y buscar en el interior elementos vinculados a la causa.

Al momento de ser interceptados, sin embargo, los efectivos secuestraron un destornillador que podrían haber usado para abrir o forzar cerraduras, aunque todavía se espera dar con el inhibidor de alarma.

Finalmente, Mazzone afirmó que las zonas en las que hay mucha aglomeración de vehículos son, en general, las predilectas para los delincuentes que se manejan bajo este modus operandi. Desde autos estacionados en cercanías de clínicas u hospitales, hasta playas de estacionamiento de hipermercados.

Allanamientos por robos con inhibidores de alarmas: secuestraron 300 dólares en efectivo y dos auto

A principios de noviembre, la Policía de la provincia de Neuquén, a través de la División Robos y Hurtos, avanzó en una investigación por robos con inhibidores de alarmas en la región. Las diligencias apuntaron a un grupo de personas señalado como los autores de cometer los ilícitos bajo la modalidad de inhibir las alarmas en la zona céntrica de la capital.

La causa se inició a partir de un hecho ocurrido el pasado 18 de septiembre, cuando una persona denunció la sustracción de dinero en efectivo del interior de su camioneta Toyota Hilux, luego de que autores desconocidos habrían utilizado un dispositivo inhibidor para vulnerar el cierre centralizado del rodado.

Tras recibir la autorización de la justicia, los uniformados llevaron adelante los siete procedimientos. Como resultado, se secuestraron un dispositivo inhibidor de alarmas, teléfonos celulares, prendas de vestir y 300 dólares en efectivo.

Además, fueron secuestrados un Peugeot 208 y un Toyota Corolla. Se presume que son los dos vehículos que habrían sido utilizados para cometer los ilícitos.