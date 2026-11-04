Allanamientos por robos con inhibidores de alarmas: secuestraron 300 dólares en efectivo y dos autos

Las siete diligencias fueron realizadas en distintos puntos de la provincia de Neuquén. Dos personas fueron demoradas.

Los allanamientos se realizaron en la ciudad capital y la localidad de Senillosa.

La Policía de la provincia de Neuquén, a través de la División Robos y Hurtos , avanzó en una investigación por robos con inhibidores de alarmas en la región. Las diligencias apuntaron a un grupo de personas señalado como los autores de cometer los ilícitos bajo la modalidad de inhibir las alarmas en la zona céntrica de la capital.

La causa se inició a partir de un hecho ocurrido el pasado 18 de septiembre , cuando una persona denunció la sustracción de dinero en efectivo del interior de su camioneta Toyota Hilux, luego de que autores desconocidos habrían utilizado un dispositivo inhibidor para vulnerar el cierre centralizado del rodado.

Tras recibir la denuncia, el personal policial inició los trabajos que incluyeron análisis de registros fílmicos y otras tareas investigativas. Como resultado de las mismas, se logró identificar a los sospechosos.

Con las pruebas reunidas, la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos emitió siete órdenes de allanamiento, una en Senillosa y seis en el sector sureste de Neuquén capital.

Siete allanamientos con resultado positivo: qué secuestraron

Tras recibir la autorización de la justicia, los uniformados llevaron adelante los siete procedimientos. Como resultado, se secuestraron un dispositivo inhibidor de alarmas, teléfonos celulares, prendas de vestir y 300 dólares en efectivo.

Además, fueron secuestrados un Peugeot 208 y un Toyota Corolla. Se presume que son los dos vehículos que habrían sido utilizados para cometer los ilícitos.

Durante los trabajos, se dio además un particular hallazgo. En uno de los registros se hallaron elementos de valor paleontológico y patrimonial, entre ellos xilópalos, fósiles de amonites y una concreción de arenisca con posible fósil.

Ante esta situación, tomó intervención la Unidad Fiscal de Delitos Ambientales, que dispuso su secuestro.

Dos personas fueron demoradas

Finalmente, dos personas investigadas fueron demoradas y puestas a disposición de la Fiscalía interviniente.

El operativo contó además con la participación de distintas áreas de la Dirección Delitos.

Usaron un inhibidor para robar dinero de una camioneta: cayó un sospechoso

Un hombre fue víctima de un robo con un inhibidor de alarma en la ciudad de Neuquén y la Policía logró dar con un sospechoso en Balsa Las Perlas, en Río Negro. Durante el allanamiento en la propiedad secuestraron un revólver, objetos denunciados como robados por el damnificado y un auto.

Se trata de una modalidad implementada desde hace muchos años y la cual se viene incrementado de manera preocupante.

De acuerdo a información brindada por la Policía de Neuquén, la investigación estuvo a cargo del personal de la División Robos y Hurtos, dependiente del Departamento Delitos contra la Propiedad y leyes Especiales. En el marco de la misma, realizaron una diligencia judicial en la localidad rionegrina el martes 22 de octubre, la cual arrojó resultados positivos.

La investigación se inició a partir de un episodio ocurrido el pasado 14 de septiembre en la ciudad de Neuquén, cuando autores sustrajeron una mochila del interior de una camioneta, sin ocasionar daños.

En su interior había dinero en efectivo y otros elementos de valor. Para concretar el robo, los sospechosos habrían utilizado un inhibidor de señal, una modalidad delictiva que permite impedir el cierre centralizado de los vehículos.