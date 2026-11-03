Paro docente de 48 horas: cuándo es la marcha y cuál es el reclamo de ATEN

La medida de fuerza ya está vigente y abarca el martes 3 y el miércoles 4. Rechazan la propuesta salarial del Gobierno.

El gremio docente ATEN puso en marcha una medida de fuerza por 48 horas tras rechazar de forma unánime en las asambleas de las distintas seccionales la última propuesta salarial presentada por el Poder Ejecutivo provincial.

El paro viene acompañado por una altísima adhesión en los establecimientos educativos de toda la provincia y tendrá su punto central de protesta con una movilización masiva en la capital.

En diálogo con RTN, la secretaria de prensa de ATEN provincial, Marisabel Granda , detalló las razones que llevaron al colectivo docente a votar la huelga.

"Se llega a esta instancia porque el Gobierno realizó una propuesta salarial que no reúne ni da ninguna respuesta a las necesidades que las y los trabajadores de la educación tenemos. Es una propuesta semestral, que prácticamente no contempla recomposición salarial ni el pase del adicional docente al básico para que lo cobren las y los compañeros jubilados", argumentó la dirigente.

Gentileza ATEN

Desde la conducción sindical aclararon que la exigencia de las bases no pasa únicamente por acompañar la inflación mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de forma acotada, sino por alcanzar una pauta salarial integral y anualizada que contemple la pérdida del poder adquisitivo en el contexto socioeconómico regional.

"Nosotros en la provincia de Vaca Muerta, que es parte de la vidriera que el Gobierno muestra cotidianamente, las y los docentes nos hemos empobrecido. Vaca Muerta en Neuquén lo que ha hecho es aumentar el costo de vida y los trabajadores no estamos siendo reconocidos", aseveró Granda.

Adhesión masiva y marcha provincial

Respecto al nivel de acatamiento a la medida de fuerza en las escuelas de la provincia, la referente de ATEN destacó el rotundo respaldo de las bases en el primer día de huelga, señalando que la adhesión supera holgadamente el 90 por ciento en las aulas.

En ese marco, la conducción gremial confía en un acatamiento superior al 95 por ciento para la jornada de protesta de este viernes, día en que se concentrarán las delegaciones de docentes que viajarán desde distintos puntos del interior neuquino. Las columnas de manifestantes se congregarán a partir de las 10:30 en el monumento a San Martín para marchar por el centro de la ciudad y exigir la reapertura de la mesa de negociación.

Sebastian Fariña Petersen

Reclamo de infraestructura

Consultada sobre las condiciones edilicias del ciclo lectivo, la secretaria de prensa sindical reconoció los avances en materia de mantenimiento escolar y entrega de equipamiento, aunque enfatizó que la inversión en infraestructura debe ir acompañada de una política salarial acorde.

"Ponemos en valor los avances en infraestructura y la entrega de computadoras, pero no alcanza con solo tener las escuelas en condiciones. Hay que reconocer la tarea de enseñar: la escuela no es solo el edificio, la escuela es la comunidad educativa que se construye con la presencia de maestras, maestros y profesores", concluyó Granda.