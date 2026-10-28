Judiciales de Neuquén con duras medidas por los salarios: cómo sigue el conflicto entre SEJUN y el TSJ

Los judiciales piden tener los mismos incrementos que ofertó el Poder Ejecutivo al rest de los estatales. El gremio hizo paro y habrá retiros.

Tras el rechazo a la nueva propuesta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), los trabajadores judiciales de Neuquén agrupados en SEJUN continúan este miércoles con medidas de fuerza y volverán a reunirse el próximo lunes para definir cómo sigue su plan de lucha para conseguir una mejor propuesta salarial.

"No estamos pidiendo nada más y nada menos que nos den lo mismo que le dan a los demás sectores del Estado. Entendemos que nos corresponde, somos trabajadores del Estado también y por eso estamos haciendo este reclamo", aseguró el secretario gremial de SEJUN, Sebastián Antognazza.

La continuidad de las acciones gremiales prevé para el lunes 2 de noviembre un retiro provincial de actividades a partir de las 10 , momento en el cual se llevará a cabo un nuevo Plenario Provincial para evaluar el estado de las negociaciones y resolver colectivamente los pasos a seguir.

"Esperamos que nos confirmen una nueva convocatoria para tener una mesa de negociación antes que termine la semana y el día lunes vamos a tener un nuevo plenario para evaluar si hubo convocatoria, cuál es el resultado de esa convocatoria y si no para definir cuál es la continuidad del plan de acción", aclaró Antognazza.

Sebastián Fariña Petersen

Al respecto, el gremio aclaró que, en caso de producirse una nueva convocatoria a la mesa de negociación salarial, se estableció un plenario provincial para el día hábil posterior a dicha reunión, con el propósito de permitir el análisis y la evaluación colectiva de los resultados alcanzados.

Los judiciales buscan que el TSJ iguale las condiciones salariales que ya obtuvieron los trabajadores de otros poderes del Estado. "Nosotros estamos pidiendo la misma pauta que le dieron al resto de la administración pública, que es un 4% para noviembre y un 3% para enero", explicó el referente en una entrevista radial.

Un reclamo por la carrera judicial

Más allá de la discusión económica sobre las pautas del IPC y los porcentajes de aumentos salariales, la dirigencia de SEJUN enfatizó que el conflicto abarca de manera profunda las condiciones cotidianas su labor profesional. Antognazza indicó que la carrera judicial no se activó durante todo el año, lo que frena los procesos habituales de formación, el perfeccionamiento técnico y el ascenso hacia posiciones superiores dentro del organigrama del Poder Judicial.

"Parte de la vida del trabajador judicial tiene que contemplar una carrera judicial activa que te permita no solo formarte y mejorarte en tus conocimientos, sino también acceder a mejores posiciones dentro de la estructura del Poder Judicial", afirmó.

A partir del congelamiento de las promociones y al incumplimiento de los pases a planta permanente que habían sido acordados, SEJUN reclama una recategorización general para la totalidad de la planta funcional.

La paritaria de los judiciales se define en el Tribunal Superior de Justicia. Claudio Espinoza

A este panorama se suma una marcada sobrecarga laboral que afecta al personal, tanto por la falta de ingreso de nuevos trabajadores como porlas reformas judiciales que los obligan a adaptar su modo de trabajar y adquirir nuevas herramientas.

La implementación de la regionalización judicial, la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Civil y la incorporación constante de sistemas informáticos demandan esfuerzos individuales cotidianos por parte de los empleados

"Individualmente cada trabajador y cada trabajadora debe permanentemente estar haciendo el esfuerzo no solo de sostener el servicio de justicia, sino de formarse e incorporar todas estas herramientas que se están incorporando a su capacitación diaria", agregó el dirigente.

Cuál fue la propuesta del TSJ

Según informó LM Neuquén, la nueva propuesta salarial presentada el pasado viernes por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Neuquén contempla incrementos salariales, actualizaciones trimestrales por inflación y el pago de una suma extraordinaria.

La propuesta contempla cuatro puntos principales. El primero establece un incremento salarial del 2% en los haberes de noviembre de 2026, calculado sobre los salarios devengados al 31 de octubre.

Claudio Espinoza

En segundo lugar, se ofreció otro aumento del 2% para enero de 2027, que se aplicaría sobre los haberes de diciembre de 2026, luego de incorporar la actualización salarial correspondiente a enero, prevista por la Ley N.º 3560.

De acuerdo con el ofrecimiento, los ajustes se realizarían en abril, julio y octubre de 2027, y enero de 2028. En cada caso, se contemplaría la inflación acumulada durante los tres meses anteriores.

Para calcular los incrementos se utilizará el promedio entre el IPC nacional, publicado por el INDEC, y el índice provincial elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de Neuquén.

Otro de los puntos centrales es el pago de una asignación extraordinaria de $548.500 por trabajador, prevista para enero de 2027.

La suma tendría carácter no remunerativo y no bonificable, y alcanzaría a los empleados judiciales, con excepción de las categorías MF1 a MF4 y sus equivalentes AJ.