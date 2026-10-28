Chocaron dos trenes de alta velocidad en España: reportan muertos y vagones caídos en un terraplén

Dos formaciones colisionaron en la provincia de Toledo y provocaron el descarrilamiento de las unidades. Rescatistas buscaban sobrevivientes.

El choque se produjo entre dos trenes que cubrían el trayecto entre Madrid y Sevilla.

Un trágico choque entre dos trenes de alta velocidad en la provincia de Toledo, al sur de la ciudad de Madrid, en España , causó la muerte de al menos diez personas , aunque la cifra, informada momentos después del incidente, puede crecer considerablemente debido a la gravedad del hecho.

El siniestro se registró a las 8.56 de la mañana en el kilómetro 118 de la línea, en un tramo emplazado entre las localidades de Mora, Orgaz, Los Yébenes y Urda. La colisión involucró a una formación de la empresa pública Renfe y a otra de la firma privada Iryo , que realizaban el trayecto que une la capital española con la ciudad de Sevilla , en la región de Andalucía.

Como consecuencia del impacto, dos de los vagones del convoy perteneciente a Iryo cayeron por un terraplén ubicado a un costado de las vías. En esa formación, según fuentes oficiales, viajaban 147 pasajeros , mientras que en el convoy de Renfe se contabilizaban 397 personas al momento del accidente.

Portavoces del Gobierno regional de Castilla-La Mancha advirtieron que el número de víctimas fatales podría incrementarse con el paso de las horas, debido a que los equipos de rescate continúan con las tareas de remoción de estructuras e inspección de los vagones caídos. En ese sentido, medios españoles se animaban a incrementar la cantidad de muertos a 46.

Se activaron todos los protocolos luego del accidente

A raíz del choque, la empresa administradora de la red ferroviaria Adif dispuso la suspensión total del servicio de trenes de alta velocidad en el corredor que conecta la región madrileña con las provincias del sur del territorio español.

Toledo, España | Nuevo accidente de tren con medio centenar de fallecidos. La degradación de las vías ferroviarias y la negligencia provocan estas cosas.



Los expertos ya han comunicado que no cojáis ningún tren, sobre todo en periodo electoral.



Todo mi cariño a las familias… pic.twitter.com/iKLzAQXPUe — Jorge Perales Nieto (@jperalesnieto) October 28, 2026

En tanto la operadora privada Iryo difundió un comunicado oficial para informar la cancelación de sus operaciones y la activación de las medidas de asistencia.

"Esta mañana, el servicio 6076 que realizaba el trayecto Madrid-Sevilla ha sufrido un accidente a la altura de Urda, en el PK 118. Iryo ha activado todos los protocolos de emergencia, colaborando estrechamente con las autoridades competentes para la gestión de la situación", expresó el texto institucional.

En paralelo, la Comunidad de Madrid envió al lugar del hecho ocho dotaciones de Bomberos y ocho unidades del servicio sanitario de urgencias Summa112 para apoyar las maniobras del Plan Territorial de Emergencia activado por las autoridades de Castilla-La Mancha.

Cuál es la principal hipótesis sobre el accidente

Las primeras hipótesis sobre el origen del choque indican que la formación de la firma Iryo se encontraba detenida sobre la vía cuando fue alcanzada desde atrás por el tren de alta velocidad de Renfe.

Fuentes del sector de transportes señalaron de forma inicial que el siniestro se produjo a raíz de un error humano.

ÚLTIMA HORA | Accidente ferroviario en la línea de alta velocidad entre Los Yébenes y Urda.



Al parecer en el accidente estarían implicados un tren AVE de Renfe y uno de Iryo.



Lo contamos en https://t.co/2A3tQBLvV0 pic.twitter.com/3ygGNbwKoK — Capital Radio (@capitalradiob) October 28, 2026

De acuerdo con esos reportes, un operario de la compañía pública trabajaba en la resolución de una falla en el sistema principal de señalización y no habría emitido la alerta correspondiente a la cabina del tren de Renfe sobre la presencia cercana del otro convoy.

La "consternación" de Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, suspendió las actividades oficiales de su agenda tras conocer la magnitud del choque ferroviario y manifestó sentirse "consternado ante el grave accidente".

A través de un mensaje en redes, el jefe de Estado informó que los servicios de emergencia trabajaban sobre el terreno para atender a las personas afectadas.

Consternado ante el grave accidente de trenes en Toledo. Permanezco en constante contacto con el ministro de Transportes, @oscar_puente_, y con el presidente de Castilla-La Mancha, @garciapage.



Los servicios de emergencia están trabajando sobre el terreno para atender a las… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 28, 2026

Por su parte, el presidente regional de Andalucía, Juanma Moreno, expresó la disposición de sus equipos técnicos para colaborar con la atención de las víctimas.

"Muy preocupado por el nuevo accidente ferroviario en la línea entre Madrid y Andalucía en la provincia de Toledo. Un horror. Otra pesadilla. Andalucía está a disposición para ayudar en todo lo necesario a atender a las víctimas", afirmó el funcionario a través de sus canales oficiales.

A principios de este año, otro grave accidente ferroviario ocurrió en España. Fue, específicamente, en la localidad de Adamuz, en la provincia meridional española de Córdoba, y dejó 46 muertos, entre ellos el maquinista de uno de los trenes implicados.