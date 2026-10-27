Te contamos qué pasa en tu teléfono cuando se instala XUPER TV en Android y si tu información bancaria podría estar en la mira de los ciberdelincuentes.

Instalar la APK de XUPER TV en tu celular: ¿es una buena idea o hay riesgo de robo de datos?

XUPER TV - ex Magis TV - se presenta como una aplicación pensada para quienes disfrutan del entretenimiento sin límites. Su propuesta incluye desde televisión en vivo hasta películas y series completas. Sin embargo, especialistas en Seguridad Digital advierten que instalar la APK de XUPER TV en Android conlleva numerosos riesgos, que van desde el robo de contraseñas hasta anuncios imposibles de cerrar.

Un archivo APK -similar a un archivo ZIP- es el paquete que contiene todos los elementos necesarios para instalar una aplicación en un dispositivo con Android . Pero, ¿qué puede ocurrir al intentar instalar el archivo APK de XUPER TV en el dispositivo celular ?

Según expertos en Seguridad Digital, si se instala la APK de XUPER TV en un dispositivo celular con Android , el teléfono puede quedar expuesto al robo de contraseñas, el acceso a archivos personales, la llegada de publicidad persistente y la descarga de programas adicionales sin garantías de seguridad.

XUPER TV -ex Magis TV- se presenta como una aplicación pensada para quienes disfrutan del entretenimiento sin límites.

Así, el sitio especializado Welivesecurity (ESET) detalló en uno de sus informes referido a Seguridad Digital que existen " plataformas o aplicaciones que ofrecen servicios de audio o video de manera gratuita, y aunque puede resultar atractivo para aquellos usuarios que buscan evitar pagar una suscripción, al final puede salir más caro de lo que aparenta".

Lo cierto es que muchas de estas aplicaciones no se encuentran en tiendas oficiales como Google Play Store o App Store, lo que obliga al usuario a dirigirse a sitios web alternos.

Estas apps en sitios alternos -subraya ESET- “suelen no contar con los controles de calidad y seguridad que imponen las tiendas oficiales como Google Play Store o App Store, lo que las convierte en un terreno fértil para la distribución de software malicioso”.

Si se instala la queda la APK de XUPER TV en un dispositivo celular con Android, el teléfono puede quedar expuesto al robo de contraseñas, el acceso a archivos personales o la llegada de publicidad persistente.

Los posibles perjuicios a la hora de instalar XUPER TV en un celular con Android

Entre los posibles perjuicios a la hora de instalar XUPER TV en un celular con Android, pueden mencionarse a los siguientes: