Instalar la APK de XUPER TV en tu celular: ¿es una buena idea o hay riesgo de robo de datos?
Te contamos qué pasa en tu teléfono cuando se instala XUPER TV en Android y si tu información bancaria podría estar en la mira de los ciberdelincuentes.
XUPER TV -ex Magis TV- se presenta como una aplicación pensada para quienes disfrutan del entretenimiento sin límites. Su propuesta incluye desde televisión en vivo hasta películas y series completas. Sin embargo, especialistas en Seguridad Digital advierten que instalar la APK de XUPER TV en Android conlleva numerosos riesgos, que van desde el robo de contraseñas hasta anuncios imposibles de cerrar.
Un archivo APK -similar a un archivo ZIP- es el paquete que contiene todos los elementos necesarios para instalar una aplicación en un dispositivo con Android. Pero, ¿qué puede ocurrir al intentar instalar el archivo APK de XUPER TV en el dispositivo celular?
Los riesgos y dificultades que presenta instalar XUPER TV en un celular con sistema Android
Según expertos en Seguridad Digital, si se instala la APK de XUPER TV en un dispositivo celular con Android, el teléfono puede quedar expuesto al robo de contraseñas, el acceso a archivos personales, la llegada de publicidad persistente y la descarga de programas adicionales sin garantías de seguridad.
Así, el sitio especializado Welivesecurity (ESET) detalló en uno de sus informes referido a Seguridad Digital que existen " plataformas o aplicaciones que ofrecen servicios de audio o video de manera gratuita, y aunque puede resultar atractivo para aquellos usuarios que buscan evitar pagar una suscripción, al final puede salir más caro de lo que aparenta".
Lo cierto es que muchas de estas aplicaciones no se encuentran en tiendas oficiales como Google Play Store o App Store, lo que obliga al usuario a dirigirse a sitios web alternos.
Estas apps en sitios alternos -subraya ESET- “suelen no contar con los controles de calidad y seguridad que imponen las tiendas oficiales como Google Play Store o App Store, lo que las convierte en un terreno fértil para la distribución de software malicioso”.
Los posibles perjuicios a la hora de instalar XUPER TV en un celular con Android
Entre los posibles perjuicios a la hora de instalar XUPER TV en un celular con Android, pueden mencionarse a los siguientes:
- Excesiva habilitación de permisos especiales y críticos: aplicaciones como XUPER TV pueden comprometer la seguridad del dispositivo.
- Estas apps pueden ser la puerta de entrada para malware, desde spyware y troyanos hasta herramientas diseñadas para robar información personal.
- Retransmitir contenido sin contar con los derechos correspondientes vulnera la propiedad intelectual de los titulares. Esto puede derivar en bloqueos por parte de proveedores de servicios de Internet o incluso en acciones judiciales.
- Instalación de permisos críticos: al momento de instalar la aplicación, puesto que pueden descargar e instalar otras herramientas o aplicaciones capaces de rastrear la geolocalización, acceder a contenido multimedia como fotos, audios, mensajes y videos, y enviarlos a servidores externos sin el consentimiento del usuario.
- El acceso al almacenamiento del celular permite recopilar material sensible, que luego podría usarse para extorsiones, suplantaciones de identidad o campañas de fraude.
- La publicidad invasiva es una de las señales más visibles de una aplicación potencialmente no deseada.
- Existe el riesgo de que al instalarlo se recopile información sobre el uso del teléfono para identificar aplicaciones financieras, servicios de mensajería, cuentas de correo o contraseñas.
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