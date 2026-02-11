No era solo piratería: el riesgo oculto que escondían Magis TV y Xuper TV

Una investigación judicial, que terminó con el bloqueo de estas aplicaciones, dejó al descubierto una serie de riesgos para los usuario.

La investigación judicial apunta a desarticular redes de piratería digital que operaban a través de aplicaciones no oficiales.

El fin de semana pasado, miles de usuarios que intentaron ingresar a Magis TV o a su versión posterior, XuperTV, se encontraron con una pantalla en negro. Lo que en un principio parecía una falla técnica terminó confirmándose como un bloqueo total en territorio argentino por piratería .

La decisión no solo afectó a los sitios web vinculados a estas plataformas, sino también a sus aplicaciones instaladas en dispositivos Android. La medida fue dictada por el juez Esteban Rossignoli, titular del Juzgado de Garantías 4 de San Isidro.

El magistrado ordenó la anulación de más de 70 dominios asociados a estas apps de streaming ilegal. Además, dispuso que Google desactive técnicamente las aplicaciones en todos los dispositivos Android que operen con direcciones IP de Argentina. El impacto fue inmediato.

La ofensiva judicial y la “Operación 404”

El apagón digital forma parte de la denominada “Operación 404”, una investigación internacional impulsada por el Ministerio de Justicia de Brasil y replicada en distintos países. En Argentina, la causa quedó en manos de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ciberdelitos (UFEIC), bajo la conducción del fiscal Alejandro Musso.

magis tv riesgos Especialistas advierten que detrás de la piratería de contenidos también existen riesgos informáticos y robo de datos personales.

El operativo incluyó tareas de ciberpatrullaje y allanamientos simultáneos. En ese marco se secuestraron cientos de TV Boxes, dispositivos comercializados como herramientas para “liberar” señales premium sin pagar abonos oficiales. También se identificaron presuntos responsables de la red que distribuía el servicio ilegal. Las penas previstas por este tipo de delitos pueden alcanzar hasta seis años de prisión.

La coordinación entre Argentina, Brasil, Perú, Reino Unido y Estados Unidos permitió avanzar sobre servidores, dominios y estructuras financieras. La estrategia no se limitó a cerrar páginas web, sino que buscó desarticular el ecosistema completo de distribución ilegal de contenidos.

El acuerdo con Estados Unidos y el foco en la propiedad intelectual

La decisión judicial se conoció pocos días después de la firma de un acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos que incluye compromisos vinculados a la protección de la propiedad intelectual. El documento establece lineamientos para reforzar controles y sanciones contra la piratería digital.

xuper magis tv Cientos de usuarios comenzaron a denunciar la baja de las aplicaciones.

En ese contexto, la ofensiva contra Magis TV y XuperTV cobró mayor relevancia. Según trascendió, las plataformas intentaron una maniobra para evitar el cerco judicial: eliminaron contenidos locales con la intención de reducir su visibilidad. La estrategia no prosperó. Actualmente, quienes intentan ingresar reciben mensajes de error que indican que el servicio no se encuentra disponible en la región.

El bloqueo técnico exigido a Google implica que, aun con la aplicación instalada, el usuario no puede utilizarla si el dispositivo opera con una IP argentina. El cierre combina herramientas judiciales y tecnológicas para impedir cualquier forma de reactivación inmediata.

Los riesgos ocultos detrás del streaming ilegal

Más allá de la cuestión legal, especialistas en ciberseguridad advierten sobre los peligros asociados al uso de estas aplicaciones. Magis TV y XuperTV nunca estuvieron disponibles en Google Play ni en tiendas oficiales. Para instalarlas, el usuario debía descargar un archivo APK desde sitios externos y habilitar permisos especiales en el sistema operativo Android.

Ese procedimiento elimina filtros de seguridad y abre la puerta a distintos tipos de riesgos: virus, troyanos, spyware y malware diseñado para robar contraseñas o datos bancarios.

Además, muchas de estas apps solicitaban permisos que no guardan relación con su función de streaming, como acceso a la cámara, al micrófono, a la lista de contactos o a la geolocalización en tiempo real.

Investigaciones técnicas detectaron versiones con código malicioso capaz de registrar pulsaciones del teclado, interceptar credenciales guardadas y redirigir al usuario a páginas de phishing. También se registraron casos de robo de información financiera cuando el dispositivo comprometido se utilizaba para compras en línea o transacciones bancarias.

En el caso de iPhone, no existe una versión oficial. Cualquier aplicación que prometa ofrecer estos servicios en iOS responde a esquemas fraudulentos.