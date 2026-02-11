Terrorífico robo a la "abuela influencer": ataduras y amenazas de muerte

Mónica Mancini, de 82 años, fue la nueva víctima. El golpe fue planificado y dirigido desde la cárcel.

Mónica Mancini, la "abuela influencer" de 82 años con 212.000 seguidores en Instagram, fue víctima de un violento robo en su casa de Martínez, en el Partido de San Isidro, provincia de Buenos Aires.

La mujer fue víctima de la banda de Millón, una temible organización criminal conocida por protagonizar violentos atracos, donde golpean salvajemente y hasta torturan a sus víctimas. A la banda también se le adjudican dos homicidios.

El golpe fue planeado y dirigido desde una cárcel del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), donde está detenido Brandon Brítes, uno de los sindicados como líder de la banda.

Banda del millón Brandon Brítes

Las terroríficas amenazas

Así lo informaron a La Nación fuentes judiciales. El robo del que fue víctima Mancini ocurrió el 9 de enero pasado. La pesadilla para Moni, como se conoce a la influencer, duró tres horas ya que comenzó a las 2.30 y terminó a las 5.30, cuando los ladrones se dieron a la fuga, después de atar de pies y manos a la mujer.

“Me amenazaban con arrojarme agua caliente si no decía la verdad, recuerdo que decían entre ellos ‘vamos a buscar agua caliente sino dice nada’, también el sujeto dos me decía: ‘Esto es una zona liberada señora’. Durante todo ese tiempo yo escuchaba que también había otro sujeto en la planta de arriba, es decir, un tercer sujeto con el que se comunicaban”, dijo la víctima cuando declaró como testigo.

En las últimas horas, la investigación, a cargo de Patricio Ferrari, fiscal general adjunto de San Isidro, tuvo avances importantes con una serie de allanamientos. Hubo procedimientos en la cárcel de Melchor Romero, donde está alojado Brítes y en la Unidad 9 de La Plata, donde está otro integrante de la banda del Millón.

“Es muy difícil comprometerse con ‘el que las hace las paga’ si por más que los agarremos y encerremos van a seguir operando desde la cárcel. Es ridículo que desde la cárcel personas que están vinculadas con delitos como éstos sigan marcando casas y comandando robos”, dijo el intendente de San Isidro, Ramón Lanús.

Banda del millón Brandon Brítes (1)

Detectives de la Delegación Departamental (DDI) San Isidro de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, a cargo del comisario mayor Diego Godoy, también hicieron allanamientos en la localidad de Beccar y en el partido bonaerense de Esteban Echeverría.

Los detalles del robo

“Durante el robo, los delincuentes le exigieron a la víctima dinero y joyas. En todo momento fueron guiados por uno de los líderes de la banda que estaba detenido en una cárcel bonaerense. La comunicación fue por medio de una videollamada”, sostuvo una fuente del caso.

Los delincuentes se hicieron de un botín compuesto por euros, un collar dorado, un teléfono celular y documentación.

Como Mancini, ante las exigencias de los ladrones le respondió que no tenía oro, uno de los ladrones gritó: “Vamos a buscar agua caliente”.

Pero la influencer no solo fue amenazada con ser quemada con agua caliente, también le dijeron que la iban a secuestrar y matar. Fueron muy agresivos, indicaron las fuentes consultadas.

“Como la víctima no tenía dinero en su casa, los ladrones, bajo amenaza de muerte, obligaron a Mancini a entregarles sus claves de homebanking e hicieron trasnsferencias hacia cuentas de billeteras virtuales de otros integrantes de la banda alojados en cárceles bonaerenses”, dijeron fuentes del caso.

Los ladrones que irrumpieron en la casa de Mancini serían menores de edad. Entraron en el inmueble después de escalar por la reja y de saltar desde el techo hacia un patio interno.