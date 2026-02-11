Tras una semana de "sirenazo" y extrema tensión, hay acuerdo entre la Policía de Rosario y el Gobierno

Desde el gobierno afirman que harán un "esfuerzo muy importante" en administrar el dinero de los contribuyentes santafesinos.

Se descomprimió el conflicto entre la Policía de Rosario y el gobierno de Santa Fe . Se encontraban protestando hacía una semana en reclamo de aumentos salariales. Desde el gobierno afirman que harán un "esfuerzo muy importante" en administrar el dinero de los contribuyentes santafesinos.

Las medidas que un principio eran por un pedido de aumento salarial y mejoras en las condiciones laborales, se profundizaron con un “sirenazo” frente a la Jefatura de Rosario y un acuartelamiento que puso en jaque la seguridad pública. En medio del conflicto, las autoridades provinciales separaron al menos a 20 efectivos y los denunciaron por incitación a la violencia y abandono del servicio.

"Logramos lo que necesitábamos, no lo que queríamos, lo que necesitamos. Queremos agradecer la predisposición del ministro de Seguridad, del gobernador y de la Plana Mayor", afirmó un efectivo en diálogo con TN.

El hombre agregó que fueron "horas muy tensas, pero ahora a trabajar. Ya tenemos todo el personal dispuesto para retomar la tarea. Esto es histórico, creo que nunca se había logrado algo así".

Cómo es el acuerdo de la Policía

Más temprano, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro indicó en una conferencia que se trata de un “reclamo justo y genuino” y manifestó la postura de la Casa Gris: “Estamos profundamente agradecidos al trabajo de los últimos dos años para reducir y derrumbar todos los indicadores de violencia e inseguridad que vivían los rosarinos”.

Según Pullaro, el reclamo salarial fue atendido y anunció que ningún policía provincial va a cobrar menos de $1.438.000 a partir de febrero. Incluyendo al personal técnico, administrativo o el 911. "Eso es un esfuerzo muy importante que hace el gobierno provincial en función de la administración de los recursos de todos los contribuyentes", expresó.

En cuanto a los policías que tienen funciones operativas van a ganar $1.438.835, mientras que los agentes que trabajen en las ciudades de Rosario, Santa Fe, Villa Gobernador Gálvez, Granadero Baigorrio, Pérez o Santo Tomé, van a tener un plus de $500.000 y también habrá para cierto grupo una tarjeta alimentaria.

"Esto va a estar confirmado en el decreto que firmaré después de la conferencia. No es lo mismo una ciudad que tiene mayor conflictividad que una que no tiene tanto", remarcó.

Por su parte, Pullaro aclaró: "El diálogo no estuvo cortado. Siempre se atendieron los reclamos. Ahora entiéndanos, con la calle cortada y el personal fuera de tareas operativas, el Gobierno no puede sentarse hablar con quienes dicen ser representantes. Nos comunicamos con dos abogados y entendiendo que una parte de la fuerza seguía sin trabajar, no podíamos negociar en esas condiciones. Hoy, cuando vimos que respondieron a salir, hubo un acuerdo que el Gobierno cumplió".

"Nosotros mantenemos el acuerdo y ninguno que haya cometido esa falta (no trabajar) va a ser sancionado. Hay límites y vamos a estar vigilando si salen a patrullar para ver si los que se sentaron a dialogar pueden materializar a lo que se habían comprometido. De aquí hacía atrás, todo lo que acordó. Si esto no se corrige, el Gobierno tiene solo una herramienta para llevar adelante", advirtió.