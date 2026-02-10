Colombia: el presidente Gustavo Petro denunció que escapó de un intento de asesinato

En medio de un clima de tensión política, una senadora indígena cercana al mandatario fue secuestrada y liberada poco después.

El intento de asesinato del presidente Gustavo Petro se da en un clima de máxima tensión política en Colombia.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro , afirmó este martes que logró escapar de un presunto intento de asesinato , en medio de un clima de fuerte tensión política y de seguridad. En paralelo, la senadora indígena Aída Quilcué , cercana al mandatario, fue secuestrada en una zona del suroeste del país con presencia de grupos armados y horas después apareció “libre y a salvo” , según informaron fuentes oficiales. Ambos episodios encendieron alarmas sobre la situación de seguridad en la región.

“Quilcué y sus escoltas “están bien”, dijo el ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez , en la red social X, sin precisar si fue rescatada o puesta en libertad por sus captores.

Petro aseguró que escapó de un intento de asesinato cuando volaba en un helicóptero , tras meses de advertencias sobre un supuesto plan de narcotraficantes para atentar en su contra.

Según contó, la noche del lunes no pudo aterrizar en el departamento de Córdoba, en el Caribe colombiano, debido a que “temía” que “le iban a disparar” a la aeronave en la que se transportaba.

“Tomamos mar abierto (durante) cuatro horas y llegué a donde no teníamos que llegar”, “escapándome de que me maten”, dijo Petro en una reunión con ministros transmitida en vivo, en medio de un pico de violencia que sacude la campaña electoral a tres meses de los comicios presidenciales.

La actualidad política de Colombia

La denuncia del presidente Petro ocurre en medio de un pico de violencia que sacude la campaña electoral de unos comicios por los que por ley no puede buscar la reelección. El mandatario asegura que una “nueva junta del narcotráfico” quiere asesinarlo desde su llegada al poder en agosto de 2022.

En ese supuesto complot participarían narcotraficantes que viven en el extranjero y guerrilleros como Iván Mordisco, el criminal más buscado del país y al mando de la mayor disidencia de la guerrilla FARC que firmó el acuerdo de paz de 2016.

En Córdoba opera el Clan del Golfo, el mayor cártel del país, que la semana pasada decidió suspender los diálogos de paz luego de que Petro acordara con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzar una cacería para hallar a su cabecilla, alias Chiquito Malo.

Colombia tiene una larga lista de dirigentes de izquierda asesinados, incluidos candidatos presidenciales, por alianzas entre narcotraficantes, grupos paramilitares y agentes del Estado.

Petro, el primer presidente de izquierda en la historia del país, había denunciado en 2024 otro supuesto intento de asesinato en su contra que le impidió asistir a un desfile militar el 20 de julio de ese año.

El secuestro de una senadora indígena

En tanto, la senadora indígena Aida Quilcué fue secuestrada durante algunas horas en una zona guerrillera del suroeste de Colombia. La política de 53 años fue raptada en el departamento del Cauca, una región conflictiva y cocalera controlada por las disidencias de las FARC que se apartaron del acuerdo de paz de 2016.

El pueblo indígena nasa, al que pertenece Quilcué, está fuertemente amenazado por los grupos ilegales.

senadora indígena Aída Quilcué Aída Quilcué, senadora del Colombia.

“Donde no la suelten es un grito de guerra contra todos los indígenas del Cauca y del país”, dijo Petro. “Ojalá se resuelva rápido”, “porque si no, han cruzado una línea roja”, añadió. Poco después, el gobierno anunció que la legisladora oficialista fue liberada.

Quilcué viajaba en una camioneta junto a sus dos escoltas, dijo su hija Alejandra Legarda en Caracol Radio. La senadora pertenece al movimiento oficialista Pacto Histórico.