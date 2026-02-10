¿The Last of Us en Neuquén? Mostraron cómo se vería el icónico videojuego en la provincia

El perfil de Instagram "gamerdreams_ai" publicó un video de varios puntos icónicos de la provincia como si fuera un mundo posapocalíptico.

Se viralizaron imágenes creadas con inteligencia artificial de cómo se verían la ciudad de Neuquén y San Martin de Los Andes si el conocido videojuego The Last Of Us transcurriera en Argentina.

El perfil de Instagram "gamerdreams_ai" publicó un video de varios puntos icónicos de la capital provincial y la ciudad cordillerana deshabitados y con mucha vegetación , similar a la estética del videojuego y su adaptación a la televisión, que transcurren originalmente en distintas regiones de Estados Unidos.

La plaza de las Banderas; la rotonda; el edificio Vista y el cartel de Neuquén del Paseo de la Costa; el puente a la isla 132; el monumento a San Martin; la municipalidad; el monumento a los caídos en la guerra de Malvinas; el puente a Cipolletti; la catedral; el Cristo de la Hermandad; el Portal Patagonia; el Museo Nacional de Bellas Artes, entre otros.

Las imágenes, además, son acompañadas por la protagonista de la franquicia, Ellie, recorriendo las distintas locaciones, acampando, tocando la guitarra y explorando. El video está adornado por la banda sonora de la serie de HBO Max, escrita por Gustavo Santaolalla.

La reacción de los neuquinos en redes sociales

En el posteo de Gamer Dreams, varios neuquinos se hicieron presentes en los comentarios. Muchos de ellos bromearon en referencia al fuerte viento del domingo, que provocó la cancelación de la Fiesta de la Confluencia: "así estaba el domingo después del viento", publicó un usuario.

Otra serie de comentarios también hicieron referencias a la posibilidad real de que Neuquén quedé abandonado, particularmente a la cuestión climática: "el que hizo esto no conoce Neuquen vivimos en un desierto dejas un lugar un mes y la arena te tapa todo", escribió un usuario. "Pero si Neuquén es un desierto, se mueren todos los árboles si nadie los riega, todo estaría lleno de tierra", publicó otro.

Otro usuario, en la misma línea, afirmó que el ambiente de un Neuquén abandonado se parecería más a otras franquicias de ciencia ficción. "Te das cuenta que es de mentira por que esta todo húmedo. Sería algo mas cercano a Mad Max o Dune", comentó.

Cómo se vería San Martín de los Andes en un mundo posapocalíptico, según la IA

Otra publicación de la misma cuenta, muestra imágenes de la ciudad de San Martín de Los Andes generadas con IA bajo el mismo formato que el de Neuquén capital.

Puede verse a la protagonista de la serie de videojuegos y televisión recorrer la costanera del lago Lacar; la plaza San Martín; el comienzo de la ruta de los 7 lagos; la Municipalidad; el mirador Bandurrias; los muelles del centro de la ciudad y del paraje Quila Quina; además del icónico cartel de San Martin de Los Andes.

"Hasta en una versión apocalíptica es hermoso Sanma", comentó un usuario en el posteo. Sin embargo, varios comentarios fueron críticos respecto al estado de la ciudad al compararlo con el video: "tan lejos no están nuestras calles de estar así", "Viví 2 años años ahí, tal cual lo recuerdo", "el municipio y el lago lacar no cambio mucho, la IA hizo copia y pega", fueron algunos de ellos.