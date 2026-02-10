Bastian Jerez, el nene grave tras un choque en Pinamar, fue operado por octava vez

Tras el accidente por el que sufrió fracturas de cráneo, múltiples traslados y operaciones pasó por una nueva intervención.

Desde el choque del 12 de enero, Bastián viene luchando por su vida.

Bastián Jerez , el niño de 8 años que se recupera a casi un mes del choque entre un vehículo UTV y una camioneta Volkswagen Amarok en la ciudad balnearia de Pinamar, fue sometido a su octava cirugía y primera en el Hospital Italiano de San Justo.

Según informaron fuentes sanitarias cercanas al caso a la Agencia Noticias Argentinas, el menor atravesó un “drenaje de líquido abdominal y el reemplazo de la válvula” , procedimiento que concluyó en la tarde de este martes 10 de febrero.

Asimismo, en diálogo con el mismo medio, se constató que la cirugía estaba en conocimiento de los equipos médicos de Mar del Plata y del nosocomio bonaerense, y “se definió hacerla en destino que ya estaba cerca de la familia”, luego del traslado desde la ciudad balnearia.

Bastián fue trasladado el pasado 9 de febrero desde el Hospital Materno marplatense hacia la clínica privada y es que el lugar de destino “no fue un centro de rehabilitación únicamente, sino un efector que tuviera alta complejidad porque iba a necesitar ambas atenciones”, ya que atraviesa la recuperación y además los cuidados de la cirugía.

Bastian nene pinamar choque

El menor despertó del coma farmacológico el pasado 4 de febrero y su mamá confirmó en redes sociales que logró reconocerlos, además de que ya pudo hacer algunas expresiones entre sonrisas y gestos de enojo para comprobar su movilidad.

En la localidad costera, atravesó siete intervenciones quirúrgicas y el reciente traslado incluyó un vuelo sanitario y concluyó con un importante despliegue del operativo policial en la puerta del nosocomio en el que permanecerá en la Unidad de Terapia Intensiva y luego iniciará un extenso proceso de rehabilitación motriz.

Cómo fue el choque de Bastián Jerez en Pinamar

El incidente se produjo el lunes 12 de enero en un sector de alta circulación de vehículos recreativos durante la temporada de verano en Pinamar. Según información policial, un UTV tipo Can-Am que se desplazaba desde el interior del predio impactó de manera frontal contra una camioneta Volkswagen Amarok de color blanco, en momentos en que se desarrollaba un operativo preventivo de seguridad en la zona.

Como consecuencia del impacto, Bastián fue hallado inconsciente y con un traumatismo de gravedad.

bastian El Ministerio de Salud difundió un nuevo parte médico a diez días del brutal accidente que lo dejó internado en terapia intensiva.

Tras el choque, una médica que se encontraba en el lugar le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta la llegada de una ambulancia, que lo trasladó de urgencia al Hospital Dr. Pepe Olaechea, donde ingresó en estado crítico.

La investigación

Los vehículos quedaron preservados para la realización de pericias, con el objetivo de determinar cómo se produjo el choque y si alguno circulaba fuera de las normas permitidas en ese sector.

El conductor de la camioneta, la conductora del UTV y el padre del menor quedaron imputados por lesiones culposas.

En línea con la investigación del caso, se realizaron pericias toxicológicas sobre las muestras de sangre extraídas a Manuel Molinari, Maximiliano Jerez y Naomi Azul Quiróz.

De acuerdo con información obtenida por La Nación, Quiróz -la joven que manejaba el UTV donde se encontraba el menor de ocho años- presentaba una graduación alcohólica de 0,5 gramos por litro de sangre, mientras que Manuel Molinari -conducía la 4x4- tenía 0,2 g/l.