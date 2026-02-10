Así fue el brutal accidente que hizo volar varios metros a una mujer tras ser embestida por un vehículo

Ocurrió en una avenida muy transitada de Monterrey. Su familia dijo que tiene trastornos de personalidad y que poco antes se les había escapado del auto.

Así fue el brutal accidente que hizo volar varios metros a una mujer tras ser embestida por un auto en México

Una mujer resultó gravemente herida tras ser atropellada por un vehículo en una avenida transitada de Monterrey, México. El impacto la hizo volar varios metros y caer violentamente sobre el asfalto. El accidente quedó registrado en distintos videos captados por testigos que comenzaron a circular poco después del accidente.

El siniestro, específicamente, ocurrió en el cruce de avenida Paseo de los Leones y Diego Velázquez, en la colonia Cumbres de aquella ciudad ubicada en el estado de Nuevo León.

La mujer embestida, de 25 años , fue trasladada de urgencia a un hospital privado, donde al menos hasta la noche del lunes permanecía permanece internada en estado grave y bajo pronóstico reservado, según informaron las autoridades.

Las grabaciones difundidas en redes sociales permitieron reconstruir la secuencia previa al atropello. En esas imágenes se observa a la mujer caminando descalza entre los carriles de circulación de la avenida Paseo de los Leones, en un aparente estado de desorientación.

Tras el impacto, paramédicos arribaron rápidamente y le brindaron los primeros auxilios debido a la gravedad de las lesiones.

El comunicado oficial de las autoridades de Monterrey

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey informó oficialmente en su cuenta de Facebook que en la mañana del lunes recibió un reporte por una mujer desorientada en la vía pública.

El texto indicó que un agente de la Policía de Monterrey detectó una potencial situación de vulnerabilidad y decidió custodiarla a una distancia prudencial. De hecho, en los videos se aprecia cómo el policía realizaba señas para que los automovilistas redujeran la velocidad.

Sin embargo, de manera imprevista, la mujer intentó cruzar corriendo los carriles principales de la avenida y un vehículo blanco que se desplazaba a una velocidad considerable la chocó y la lanzó varios metros sobre el asfalto.

Quién era la mujer atropellada y qué lesiones sufrió

El informe aseguró, en paralelo, que instantes después del incidente llegaron al lugar los padres de la joven, quienes manifestaron que su hija padece trastornos de personalidad y que momentos antes se había escapado de forma repentina del vehículo familiar en el que se trasladaban.

Según la web mexicana Posta, la mujer fue identificada como Hortensia Guardado Sánchez, de 25 años.

El mismo medio precisó también que luego del violento choque sufrido, fue atendida en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes le brindaron atención prehospitalaria.

Posteriormente, fue trasladada de emergencia al Hospital Muguerza Obispado, donde permanecía bajo observación médica.

El medio Hora Cero informó que la joven sufrió hemorragias internas en el área del tórax, traumatismo cráneo encefálico y una fractura en una de sus piernas.