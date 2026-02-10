El "anillo de fuego" del eclipse solar anular: fecha y cómo verlo desde Argentina

La Luna tapará casi todo el Sol y dejará un aro luminoso visible. Será el primer fenómeno del calendario astronómico de 2026.

Durante el eclipse, la Luna cubrirá casi todo el disco solar y dejará visible un anillo luminoso alrededor del Sol.

El calendario astronómico de 2026 reserva un evento que despierta entusiasmo tanto entre especialistas como entre aficionados: e l eclipse solar anular . Será el primer fenómeno del año y uno de los más llamativos por su estética y rareza.

Durante unos minutos, el Sol mostrará un contorno luminoso perfectamente definido alrededor de la silueta oscura de la Luna, una imagen conocida como “anillo de fuego” que solo se observa en condiciones muy precisas.

Aunque la visibilidad plena quedará restringida a zonas puntuales del hemisferio sur, el fenómeno genera expectativa a escala planetaria y vuelve a poner el foco en la relación dinámica entre la Tierra, la Luna y el Sol.

El fenómeno tendrá lugar el 17 de febrero corresponde a la categoría de eclipse solar anular. En este tipo de alineación, la Luna pasa frente al Sol pero no logra cubrirlo por completo. En esta ocasión, el satélite natural ocultará cerca del 96 % del disco solar, lo suficiente como para producir un efecto visual impactante, aunque sin llegar a oscurecer el cielo como ocurre en un eclipse total.

eclipse.jfif El eclipse solar anular del 17 de febrero de 2026 podrá observarse de forma completa solo desde regiones australes del hemisferio sur.

El fenómeno comienza con una fase parcial y luego da paso a la etapa anular, cuando el anillo luminoso se vuelve visible para quienes se encuentren dentro de la estrecha franja de observación. La duración y el horario exacto varían según la ubicación geográfica, debido a que la sombra de la Luna se desplaza sobre la superficie terrestre siguiendo una trayectoria definida.

En Tiempo Universal (TU), el eclipse parcial inicia a las 9:56 y finaliza a las 14:27. La fase anular comienza a las 11:42, alcanza su punto máximo a las 12:12 y concluye a las 12:41. En Argentina y Chile, esto se traduce en un inicio a las 6:56 de la mañana, con máximo a las 9:12 y cierre a las 11:27 horas . Estos horarios convierten al fenómeno en un espectáculo observable durante la mañana, siempre que las condiciones climáticas acompañen.

Dónde se podrá observar el “anillo de fuego”

La visibilidad del eclipse anular del 17 de febrero se concentrará en regiones muy específicas. El anillo completo solo podrá apreciarse desde zonas remotas de la Antártida y áreas australes del Océano Antártico. Allí, la alineación permitirá ver con claridad el aro luminoso rodeando la Luna.

En el extremo sur de Sudamérica, el sur de África y amplias áreas de los océanos Pacífico, Atlántico e Índico, el fenómeno se manifestará como un eclipse parcial. En estas regiones, el Sol aparecerá recortado de manera notoria, aunque sin formar el anillo completo. Para el resto del mundo, la alternativa será seguir la transmisión en vivo a través de plataformas especializadas, que suelen ofrecer imágenes en tiempo real y explicaciones detalladas del proceso.

Este patrón de visibilidad responde a la geometría precisa del sistema Tierra-Luna-Sol. La franja anular resulta extremadamente delgada, lo que convierte a este tipo de eclipses en eventos poco frecuentes y muy buscados por fotógrafos y astrónomos.

Qué es un eclipse anular y por qué se forma el anillo

Un eclipse solar ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol durante la fase de Luna nueva. En el caso del eclipse anular, la clave reside en la órbita elíptica de la Luna, que provoca variaciones constantes en su distancia respecto de la Tierra. Cuando el satélite se encuentra en el apogeo, su punto más lejano, su tamaño aparente resulta insuficiente para cubrir todo el disco solar.

Eclipse lunar. Binoculares webp.jpg

Como consecuencia, el borde del Sol queda visible y forma un aro continuo de luz alrededor de la Luna. Ese contorno brillante es el llamado “anillo de fuego”, una de las postales más reconocibles de la astronomía observacional. A diferencia de los eclipses totales, durante un eclipse anular el cielo no se oscurece por completo y nunca se alcanza la noche plena, aunque la disminución de la luz solar resulta evidente.

Recomendaciones para una observación segura

Observar un eclipse solar sin protección implica riesgos severos para la vista. La radiación solar puede causar daños irreversibles en la retina en pocos segundos, incluso cuando el Sol se encuentra parcialmente cubierto. Por ese motivo, los especialistas recomiendan utilizar gafas certificadas para observación solar, diseñadas específicamente para filtrar la radiación dañina.

También es fundamental emplear filtros solares adecuados en binoculares o telescopios y evitar métodos caseros o lentes de sol comunes, que no ofrecen la protección necesaria. Seguir estas pautas permite disfrutar del fenómeno en el cielo y apreciar uno de los eventos astronómicos más atractivos del año sin poner en riesgo la salud visual.