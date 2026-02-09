¿Sabías cuáles son los signos del zodíaco más mentirosos ? Enterate de todos los detalles en esta nota.

El ranking de los signos más mentirosos para estar alerta: no lo pueden evitar

Según el esquema de los signos zodiacales , el primer signo en un año calendario es el de Aries, que se extiende desde el 21 de marzo al 19 de abril de cada año. Luego, le sigue Tauro (20 de abril al 20 de mayo). En todos los casos, las fechas que corresponden a cada signo abarcan un período de 30 días aproximadamente. En este artículo, te ofrecemos el ranking de los signos más mentirosos del zodíaco . Para estar alerta…

De acuerdo a la astrología , en muchas ocasiones conocer los signos del zodíaco puede permitir adentrarnos en el carácter de una persona. Y es sabido que las fechas de nacimiento de cada uno de nosotros determina a cuál de los 12 signos del zodíaco pertenecemos.

Según el sitio especializado Horóscopo Negro, cada uno de los 12 signos del zodíaco tiene su propia relación con la verdad. Desde Géminis , el maestro del cambio de parecer, hasta Virgo, el que se pasa de sincero, la forma en que manejamos la honestidad varía enormemente.

Algunos signos juegan con la verdad, omiten detalles o adornan la realidad, mientras que otros no pueden evitar decir lo que piensan, aunque eso signifique causar incomodidad.

La fuente mencionada en el párrafo precedente define a Géminis como al maestro en el cambio de parecer, el rey de la mentira. La habilidad de Géminis para cambiar de parecer y ajustar la verdad a su conveniencia lo convierte en el signo más mentiroso del Zodiaco.

Libra no se queda atrás: por lo general, miente para mantener la paz, puesto que odia los conflictos, y si hay que decir una pequeña mentira para evitar una discusión o incomodidad, lo hará sin dudarlo. Piscis, en cambio, tiende a ocultar la verdad o a no decir todo lo que sabe.

En tanto, Escorpio suele guardar muchos secretos y oculta determinadas verdades. Por su parte, Sagitario no carece de inventiva e inventa sus propias historias. Asimismo, Cáncer vive ocultando sus emociones y guarda sus verdaderos sentimientos. En el caso de Tauro -que no miente con facilidad- opta por quedarse callado si algo no le conviene.

Horóscopo Negro Géminis.jpg Géminis es el maestro en el cambio de parecer, el rey de la mentira.

En el octavo puesto aparece Capricornio, que habitualmente no miente, pero tampoco lo dice todo. Por su parte, Acuario es un signo de ideas cambiantes, y en ocasiones esta situación puede dar lugar a confusiones y que muchos crean que miente. Aries, por lo general, suele apelar a una mentira rápida para salir del paso.

Los dos últimos signos del ranking de los más mentirosos son Leo y Virgo. Mientras que los leoninos son extremadamente sinceros, al punto de decir cosas que nadie les preguntó, los virginianos son honestos por definición, pero su apego al perfeccionismo les puede jugar en contra: su sinceridad a veces suena más como una corrección constante que como un consejo útil.