El hurto fue cometido durante enero. Las diligencias estuvieron a cargo de la Comisaría 52 y la Quinta de Centenario junto a la Brigada de Investigaciones.

Allanamientos por hurto en una maderera de Centenario: secuestraron ropa clave y detectaron una conexión clandestina

Este viernes hubo dos allanamientos en la ciudad de Centenario , en el marco de una investigación por un hecho de hurto simple que es llevado adelante por la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos. Durante los procedimientos se realizó el hallazgo de prendas de vestir que vincula al sospechoso y también se desbarató una conexión eléctrica clandestina.

Las diligencias estuvieron a cargo de efectivos de la Oficina de Investigaciones Periferia II, con la colaboración de uniformados de la Comisaría Quinta y la Comisaría 52. El personal trabajó en dos viviendas ubicadas en los barrios Villa Obrera y Vista Hermosa .

Las tareas investigativas estuvieron vinculadas a un robo en una maderera denunciado durante el mes de enero en la Comisaría Quinta. Al momento de cometer el hecho, el delincuente quedó filmado y pudo ser identificado: ingresó al predio de la maderera "El Sol" de calle Paraguay , aprovechó que los empleados estaban ocupados en sus tareas, sacó el dinero de la caja registradora y huyó.

robo maderera centenario (1)

Allanamientos con resultados positivos

Durante los registros, los investigadores lograron secuestrar distintas prendas de vestir que habrían sido utilizadas por la persona sospechada de cometer el delito, elementos que ahora serán analizados como parte de la causa.

En diálogo con LM Neuquén, el comisario Mario Galeano, Coordinador Operativo de Zona Norte, Dirección Seguridad Confluencia, informó que los videos publicados motivaron los procedimientos, que derivaron en otros resultados positivos: "En la segunda vivienda allanada, ubicada en calle Cuba al 1500, del barrio Vista Hermosa, se logró la identificación de dos personas, una sindicada como autor del hecho acompañada de otra, ambos mayores de edad".

Por su parte, los efectivos encontraron varios envoltorios que contenían clorhidrato de cocaína, con un peso total de 22 gramos. Ante esta situación, se dio intervención a la División Antinarcóticos.

cocaina allanamiento centenario

Por otra parte, durante la inspección se detectó un cableado sospechoso, que resultó ser una conexión eléctrica clandestina. Por ese motivo se solicitó la presencia de personal del Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN). Los trabajadores procedieron a interrumpir el suministro irregular para evitar riesgos y posibles daños en la red.

Según lo informado, luego de la certificación de domicilio, las personas fueron debidamente identificadas, debiendo designar defensor oficial y quedaron en libertad. La investigación continúa su curso mientras la Justicia avanza con el análisis de los elementos secuestrados para determinar responsabilidades en el hecho que originó los allanamientos.

Trapito entró a robar a una maderera de Centenario

Cayó preso el temible "hombre del rifle" tras un allanamiento

El temible “hombre del rifle” de Centenario cayó preso luego de la denuncia de un particular por el robo de un auto Renault 11. Las averiguaciones sobre lo sucedido quedaron a cargo de la Oficina de Investigaciones Periferia II y este miércoles, tras un importante despliegue, fue recuperado el vehículo sustraído, además de concretar la detención del principal sospechoso.

Según lo indicado por la Policía provincial, la presentación inicial se concretó en la sede la Comisaría 52 de Centenario, donde un vecino denunció el robo de un Renault 11.

Las sospechas sobre el posible ladrón del vehículo y su aguantadero movilizaron a la Policía hacia la zona del Parque Industrial, en Centenario. Tras la obtención de datos claves, el Ministerio Público Fiscal (MPF) se encargó de solicitar la autorización para un allanamiento.

allanamientos centenario El "hombre del rifle" tenía en su poder tres armas de fuego y proyectiles de distinto calibre. Gentileza Policía del Neuquén

El resultado del procedimiento policial se consideró muy positivo porque se logró recuperar el auto Renault y la documentación. De forma paralela, los efectivos encontraron varias armas de fuego largas: una escopeta calibre 14, una carabina calibre 22, un arma recortada y cartuchería de distintos calibres.

En cuanto al delincuente bajo sospecha fue demorado y trasladado a la Comisaría 52, donde quedó a disposición del MPF. "El demorado, de 70 años de edad, fue trasladado a la Comisaría 52°, donde quedó a disposición de la Justicia para la realización de las diligencias de rigor, en el marco de la causa que dio origen al allanamiento", resaltaron desde la Policía.