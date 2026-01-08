Centenario: cayó preso el temible "hombre del rifle" tras un allanamiento

Está bajo sospecha por el robo de un auto. La Policía neuquina logró recuperar el vehículo y, además, incautó varias armas de fuego y proyectiles.

El temible “hombre del rifle” de Centenario cayó preso luego de la denuncia de un particular por el robo de un auto Renault 11. Las averiguaciones sobre lo sucedido quedaron a cargo de la Oficina de Investigaciones Periferia II y este miércoles, tras un importante despliegue, fue recuperado el vehículo sustraído, además de concretar la detención del principal sospechoso.

Según lo indicado por la Policía provincial, la presentación inicial se concretó en la sede la Comisaría 52 de Centenario, donde un vecino denunció el robo de un Renault 11.

Las sospechas sobre el posible ladrón del vehículo y su aguantadero movilizaron a la Policía hacia la zona del Parque Industrial, en Centenario . Tras la obtención de datos claves, el Ministerio Público Fiscal (MPF) se encargó de solicitar la autorización para un allanamiento.

Rifles, escopetas y cartuchería

El resultado del procedimiento policial fue muy positivo porque se logró recuperar el auto Renault y la documentación del vehículo. De forma paralela, los efectivos encontraron varias armas de fuego largas: una escopeta calibre 14, una carabina calibre 22, un arma recortada y cartuchería de distintos calibres.

allanamientos centenario Gentileza Policía del Neuquén

En cuanto al delincuente bajo sospecha, de 70 años, fue demorado y trasladado a la Comisaría 52, donde quedó a disposición del MPF. "El demorado, de 70 años de edad, fue trasladado a la Comisaría 52°, donde quedó a disposición de la Justicia para la realización de las diligencias de rigor, en el marco de la causa que dio origen al allanamiento", resaltaron desde la Policía.

allanamientos centenario El "hombre del rifle" tenía en su poder tres armas de fuego y proyectiles de distinto calibre. Gentileza Policía del Neuquén

Recuperaron un auto gracias al GPS

Los dispositivos de rastreo satelital que tienen varios vehículos se transformaron en los mejores aliados a la hora de recuperarlos en los casos que han sido robados. Este miércoles, luego de los datos brindados por la víctima de la sustracción de un auto Volkswagen, se hizo un importante despliegue en la zona este de esta capital y se logró incautar el rodado robado.

auto robado Gentileza Policía del Neuquén

De acuerdo a lo informado por la Policía provincial, el Departamento Sustracción Automotores tomó intervención a partir de la denuncia por la sustracción de un auto. Apenas se comunicaron con el damnificado, confirmaron que el vehículo podía ser rastreado debido a que tenía un dispositivo satelital. La víctima brindó datos precisos del lugar donde se encontraba el auto y los efectivos no tardaron en confluir en el sitio bajo sospecha. Los agentes hicieron un relevamiento de la zona y más allá de que no pudieron avanzar en la identificación de los posibles ladrones que se apropiaron del vehículo, entrevistaron a vecinos y relevaron la presencia de cámaras de seguridad particulares.

En cuanto a otras tareas investigativas, la Policía precisó que el vehículo "fue trasladado a dependencias policiales para la realización de una requisa, con el objetivo de efectuar el levantamiento de rastros y la búsqueda de elementos de interés para la investigación. Las actuaciones continúan en el marco de la causa, a fin de esclarecer las circunstancias del hecho".