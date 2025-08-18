Dejó el auto en marcha, se lo robaron y así logró ubicar el escondite de los delincuentes

Una mujer denunció el robo de su auto Ford Fiesta. En el allanamiento, además de recuperar el vehículo, secuestraron drogas y armas de fuego.

En un operativo suscitado a raíz de una denuncia por el robo de un auto , la Policía del Neuquén logró recuperarlo en el barrio Los Hornos del oeste neuquino. Desde las fuerzas destacaron la colaboración de la víctima, que aportó la geolocalización gracias al GPS que guió a los policías hasta el escondite de los delincuentes.

El hecho ocurrió a las 11 de la mañana del domingo 17 de agosto, cuando la mujer retiró su Ford Fiesta para salir de su domicilio y un desconocido se lo llevó mientras permanecía en marcha, llevándose también pertenencias personales, documentación y el teléfono.

Según relató a LMNeuquén el subcomisario a cargo de la Comisaría 41, Marcos Cortez Diocares, la geolocalización del celular permitió establecer la ubicación del automóvil en un inmueble en otra jurisdicción. “El GPS nos marcó la última dirección. Inmediatamente, contactamos al personal de la Comisaría 12 para que verifiquen el domicilio y observaran un vehículo con características similares”, explicó Cortez.

Operativo con asistencia de GPS permitió resolver un robo

Efectivamente, personal de la Comisaría 12 constató que el vehículo se encontraba en un patio trasero, parcialmente escondido pero visible desde la calle paralela. En colaboración, consignó el lugar hasta que el fiscal de turno de la Fiscalía de Robos y Hurtos, autorizó el allanamiento en la propiedad, donde participó personal de Criminalística.

Durante el procedimiento, en el amplio lote se identificó a cuatro personas y se secuestró más de un kilo de cogollos de marihuana dispuesta en frascos de vidrio adentro de una caja y otra parte dentro de un tupper azul. "Fueron 1.056 gramos de cannabis sativa y un arma de fuego tipo escopeta recortada por lo que intervino el Departamento Antinarcóticos, que se llevó la droga y el arma por tratarse de un caso vinculado a narco criminalidad", indicó Cortez.

En tanto, respecto de los autores del robo, se investiga la complicidad entre un grupo de "amigos" que operaron con rapidez. Al realizar el allanamiento, encontraron que los ocupantes del domicilio en calle Houssey al 1690 tenían entre 20 y 26 años, dos de ellos con antecedentes previos, incluido el propietario de la vivienda.

"Fueron demorados y luego puestos en libertad supeditados a la causa”, detalló el subcomisario. Según manifestaron, el auto les había sido dejado por un tercero junto con la documentación y el celular, por lo que no aportaron información.

De esta manera, los efectivos empujaron el Ford Fiesta hasta la calle y la mujer pudo llevarlo con una grúa hasta su domicilio. El proceso de restitución fue acompañado por su propietaria en todo momento. "Es destacable su colaboración y que pudo reconocer sus pertenencias en el lugar, y la requisa se hizo inmediatamente", observó Cortez.

La maniobra de la víctima fue precisa y rápida: al advertir el robo, ingresó a su domicilio y buscó a través de la herramienta de Google la ubicación de su celular Moto G75 y se acercó a la Comisaría para aportar esa valiosa información que los policías hicieron valer.

Mientras tanto, la investigación continúa a cargo de la Fiscalía interviniente para encontrar los elementos faltantes, como ser las llaves del auto, la documentación y el celular que permitió hacer la geolocalización.