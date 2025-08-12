Apareció el Bora robado en Neuquén: el dato clave que entregó a los ladrones

En un allanamiento exprés, la Policía recuperó el auto del violento robo a una joven pareja en Neuquén. ¿Dónde estaba?

El Volkswagen Bora negro que había sido robado con armas a una pareja en Neuquén fue recuperado por la Policía horas después , tras un allanamiento exprés que incluyó una persecución para detener a los sospechosos.

El hallazgo se produjo en una vivienda ubicada en calle Alfonsina Storni , en un sector barrial de la ciudad de Centenario. El auto se encontraba en iguales condiciones, pero escondido al fondo de un patio inundado. Es decir que, tras el violento robo a mano armada, los delincuentes huyeron hasta la vecina localidad, pero dos pasos en falso delataron su ubicación.

Primer o intentaron cargar combustible en la estación Shell ubicada en una de las rotondas de acceso a Centenario. Utilizaron la tarjeta de Mercado Pago de la damnificada, Claudia. Pero la compra fue rechazada. Luego, realizaron una compra en un kiosco ubicado a tan solo una cuadra de la casa allanada.

Con estos datos, la joven pareja que fue víctima del violento robo no dudó en buscar su auto hasta encontrarlo. En la Shell no pudieron brindarle información, pero en las inmediaciones del kiosco recordaron que el pibe que compró con la tarjeta de Claudia se fue caminando, por lo tanto, el auto no podía estar lejos.

La búsqueda implacable de las víctimas

Claudia y su pareja llevaron a cabo una incesante búsqueda por la ciudad de Centenario hasta encontrar el Bora. "Nos quedamos como dos horas buscando. Cuando lo vimos al fondo de una vivienda, golpeé las manos y me atendió una chica. Le pedí que saliera, pero ella cerró inmediatamente las cortinas y no salió más”, contó la damnificada, en diálogo con LMNeuquén.

De inmediato, Claudia llamó a la Policía para avisar que el vehículo estaba allí. Fueron horas de mucho nerviosismo y tensión, esperando que la orden de allanamiento se pudiera ejecutar antes de que el auto se perdiera de vista de nuevo.

Allanamiento y persecución

Sin embargo, la espera sigilosa de los damnificados no fue en vano. La Policía intervino justo a tiempo y los sospechosos fueron acorralados. "Apenas escucharon la sirena, las personas que se encontraban en el lugar intentaron escapar por atrás de la vivienda. Saltaron un partón cuando estaban dando la vuelta, y ahí los agarró la Policía", recordó.

De acuerdo con el parte oficial, personal policial acudió al domicilio tras la denuncia de la mujer. La propietaria de la vivienda aseguró que, al regresar, encontró el auto en su patio y desconocía cómo había llegado allí. Con su autorización, los uniformados ingresaron y constataron que se trataba del vehículo con pedido de secuestro vigente.

“Las personas que estaban adentro de la vivienda quisieron escapar, pero los alcanzaron y los detuvieron. Los llevaron directamente a la comisaría”, afirmó Claudia, la damnificada del robo.

Pese a la recuperación del auto, Claudia expresó su frustración con el procedimiento judicial. “La Policía lo pudo sacar, pero ahora quedó secuestrado. No entiendo mucho a la justicia, pero no me dejaron revisar si estaban mis cosas adentro del auto”, lamentó.

Tras el hallazgo, el vehículo fue trasladado y quedó bajo resguardo, a disposición de la Justicia. Las autoridades confirmaron que se iniciaron las diligencias para investigar a los detenidos y establecer su vinculación directa con el asalto ocurrido esa misma mañana.

El robo original había sido particularmente violento: Claudia y su pareja fueron abordados por dos hombres, uno armado y con muletas, y otro con un cuchillo. Tras amenazarlos y forcejar con ellos, se llevaron el vehículo y pertenencias de valor. Claudia intentó resistir colgada de la puerta del Bora por dos cuadras. Sucedió en calles Lago Viedma y Crouzeilles, del barrio Almafuerte II.

Horas después, la propia víctima y su pareja detectaron el auto y dieron aviso a la Policía, lo que permitió el operativo que terminó con dos demorados y la recuperación del rodado.