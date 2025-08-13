Furor por Airbag en Neuquén: récord de entradas vendidas en 24 horas

Los hermanos Sardelli tocarán el 4 de septiembre a las 21 en el Estadio Ruca Che. Dónde comprar las entradas.

A un mes de su arribo a Neuquén con su show “El Club de la Pelea”, Airbag marca un nuevo récord. Los hermanos Sardelli se presentarán el próximo 4 de septiembre a las 21 horas en el Estadio Ruca Che y hay furor en los fanáticos de la banda.

Es que después de hacer historia con dos estadios River agotados y más de 150.000 personas, la banda de rock marca un nuevo récord con más de 4.000 entradas vendidas en 24 horas para su show en Neuquén.

Tal es el furor por el grupo que en las inmediaciones al Ruca Che ya montaron una carpa a la espera de los Sardelli. “Estoy por Airbag”, dijo Lorena, una joven neuquina que charló con el móvil de LU5 durante el programa Línea Abierta.

Fanatismo por airbag

“Estamos acampando desde el domingo. Hoy estoy sola, pero tenemos turnos rotativos. Somos 23 personas”, contó la neuquina de 25 años. Frente a la carpa donde pasan las noches colocaron un cartel en el que se lee: “Carpa 1. Para Airbag 04/09/25. 23 personas. Desde el 10/08/25”.

La fanática del grupo aseguró que el mayor deseo es que “queremos ser las primeras en las vallas” y ver a los cantantes lo más cerca posible ante la fuerte demanda de espectadores.

Un show demoledor

En cada presentación, Airbag despliega un espectáculo visual y sonoro que incluye iluminación, escenografía y efectos especiales al nivel de las grandes producciones internacionales. La lista de temas promete un repaso por hits como La partida de la gitana, Por mil noches, Cae el sol y Vivamos el momento, sumados a las canciones más recientes que ya se convirtieron en favoritas de sus seguidores.

El público neuquino podrá experimentar de cerca esa intensidad que caracteriza a los Sardelli y que les ha permitido recorrer escenarios de todo el país y del exterior, conquistando a nuevas generaciones de oyentes sin perder la fidelidad de quienes los siguen desde sus inicios.

airbag 2.jpg

Las entradas ya se encuentran disponibles en www.protickets.com.ar y también de forma presencial en la boletería de Mood Live, ubicada en Ministro González 40, en la capital neuquina. La organización recomienda adquirirlas con anticipación, ya que se espera una gran demanda y la posibilidad de agotar localidades antes de la fecha.