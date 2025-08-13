Furor por Airbag en Neuquén: acampan un mes antes del show en el Ruca Che

Los hermanos Sardelli llegarán a nuestra ciudad en el mes de septiembre. Ya hay acampes en las puertas del estadio neuquino.

El furor de Airbag en Neuquén genera todo tipo de situaciones. Fanáticos que vienen de distintas partes del país como neuquinos que acampan un mes antes del show en el Ruca Che .

Una carpa frente al estadio es testigo del fanatismo por el grupo que llega a la ciudad con su gira “El Club de la Pelea” el próximo 4 de septiembre. “Estoy por Airbag” , dijo Karen, una joven del barrio Valentina Sur que charló con el móvil de LU5 durante el programa Línea Abierta .

“Estamos acampando desde el domingo. Hoy estoy sola, pero tenemos turnos rotativos. Somos 23 personas”, contó la neuquina de 25 años. Frente a la carpa donde pasan las noches colocaron un cartel en el que se lee: “ Carpa 1. Para Airbag 04/09/25. 23 personas. Desde el 10/08/25”.

El show de la banda que agotó dos estadios River y más de 150.000 espectadores será en poco menos de un mes, pero el fanatismo llevó a Karen y a un grupo de personas de entre 17 y 30 años a acampar para lograr estar cerca de Patricio y Guido Sardelli.

“Queremos ser las primeras en las vallas”, aseguró la joven que trabaja como niñera y estudiante de nivel inicial.

Cuándo es el show de Airbag en Neuquén

La banda Airbag, uno de los fenómenos más convocantes del rock argentino actual, se presentará el próximo 4 de septiembre, a las 21, en el Estadio Ruca Che de Neuquén. Será parte de su gira internacional El Club de la Pelea, que ya dejó una huella imborrable en la historia musical del país, con dos estadios River agotados y más de 150.000 espectadores.

El grupo integrado por los hermanos Patricio, Guido y Gastón Sardelli viene de protagonizar un año explosivo, consolidándose como uno de los shows más potentes y masivos del género. En esta oportunidad, Neuquén será testigo de la energía y la fuerza escénica que los caracteriza, con una puesta en escena de gran despliegue y un repertorio que combina sus clásicos con el material de su último disco.

La producción destaca que se tratará de un espectáculo de alto impacto, pensado para recorrer las distintas etapas de la banda y dar espacio a los temas de El Club de la Pelea, un álbum que ya superó los 200 millones de streams en plataformas digitales y que ha cosechado elogios tanto del público como de la crítica especializada.

Las entradas ya se encuentran disponibles en www.protickets.com.ar y también de forma presencial en la boletería de Mood Live, ubicada en Ministro González 40, en la capital neuquina. La organización recomienda adquirirlas con anticipación, ya que se espera una gran demanda y la posibilidad de agotar localidades antes de la fecha.