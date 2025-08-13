El día que Julieta Prandi denunció a su ex por corrupción contra sus dos hijos

El empresario fue condenado a 19 años de prisión por violación contra su exesposa. El estremecedor relato de la modelo sobre lo que tuvieron que vivir sus nenes.

Este miércoles, la Justicia condenó a Claudio Contardi - exesposo de Julieta Prandi- a 19 años de prisión por abuso sexual contra la modelo, quien tras una dura y dolorosa batalla judicial finalmente obtuvo justicia. Pero anteriormente, también había denunciado al empresario por corrupción de menores .

La vida de Julieta junto al empresario fue “un infierno”, según lo contó ella. Además de los reiterados abusos sexuales que sufrió durante tres años, las acusaciones incluyeron una denuncia por corrupción de menores contra sus propios hijos .

En el mes de marzo de 2021, la conductora denunció públicamente a su ex por una causa penal por corrupción de menores, lo hizo en el programa “Viviana con vos”, de Viviana Canosa en A24.

“Hubo varios casos de parte del padre de mis hijos, no solo el que se enteraron, que es el más chiquito. En agosto denuncié algo muy grave que sucedió en mi casa de Escobar, donde vive el padre de mis hijos, donde pasan el tiempo cuando estaba con él, en general los deja con otras personas", contó Prandi.

De acuerdo con sus dichos, en 2019 se enteró que la persona que vivía con su ex, a la que a ella le decían que era la niñera, dormía en la cama matrimonial con él y sus hijos. “Además, los obligaba a llamarme 'la putita' y 'la tilinga' dentro de la casa, y cuando se comunicaban conmigo por teléfono estaban obligados a decirme lo que el padre quisiera que me dijera", agregó Julieta.

Sin querer entrar en detalles con la intención de "respetar" la privacidad de sus hijos, la modelo reveló que en el año 2020 ocurrió algo "mucho más terrible" en la casa de Escobar que tuvo como protagonistas a Contardi y a los dos hijos que tienen en común. "Al año siguiente pasó lo de Escobar, que es tremendamente mucho más terrible. Hay una causa penal por corrupción de menores. No voy a entrar en detalles porque es la privacidad de mis hijos”, contó.

Tanto Mateo como Rocco tuvieron que brindar testimonio en el Servicio de la Niñez de Olivos: “Es muy grave. Mateo no quiere ver a su papá, le tiene miedo, fue amenazado muchas veces. Los chicos dijeron de todo. No me quedó otra que no mandar a los chicos al colegio, porque si se presenta en el colegio, que ya lo quiso hacer y se los lleva, Mateo no me cuenta lo que pasó porque le tiene miedo”. Según se conoció, la causa no prosperó y a juicio solo llegó su denuncia por los hechos de violación.

En otra parte del relato, Julieta conto que su hijo le contó que su papá lo dejaba con la niñera dando vueltas en el shopping durante ocho horas. "Desde las 12 hasta las 20, y que el padre se iba. Mis hijos en vez de merendar en casa, mirar dibujitos o hacer la tarea en la casa como cualquier chico, se la pasaban yirando y Mateo me decía que estaba cansado de eso", afirmó.

Caludio Contardi. Claudio Contardi, condenado a 19 años de prisión por abusar sexualmente de su exesposa Julieta Prandi, quien además ya lo había denunciado por corrupción de menores contra sus hijos.

Y continuó: "El padre le compró un celular, pero Mateo no puede llamarme ni agendarme, lo tiene prohibido. No les deja que hablen conmigo y les dice lo que tienen que decir. Mateo tuvo que crecer de golpe, vio todo, vivió y presenció todo. Y habló desde un lugar, con una valentía. Cuando me contó lo que contó le dije '¿también contaste eso?', y me dijo que sí. Que contó todo lo que le fue diciendo a su papá y que no lo escuchó, que no le creyó".

En ese momento, la modelo afirmó que sus hijos estaban en manos de un hombre que no solo los "abandonaba", sino que no los escucha. “Cuando Mateo salió de testificar, la abogada lo felicitó y le dijo que había sido muy valiente, que lo había hecho muy bien. Él fue testigo de todo y sé que va a ser un hombre con todos los valores, íntegro, que jamás va a maltratar, estafar ni agredir a una mujer”, cerró.

Cabe destacar que en el último tiempo y tras la denuncia, los hijos de Julieta no volvieron a ver a su padre por decisión propia. "Mis hijos no quieren verlo y nadie puede obligarlos, yo nunca les prohibí ver a su papá, él nunca hizo nada para protegerlos y es un padre violento", confesó este miércoles tras conocer la sentencia de 19 años de cárcel contra su ex.