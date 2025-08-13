Julieta Prandi tras la condena a su ex: "Hoy empiezo a vivir después del infierno"

Tras conocerse la condena a 19 años de cárcel para Claudio Contardi , por reiterados abusos sexuales durante tres años, la actriz y modelo Julieta Prandi habló con la prensa.

La Justicia condenó este miércoles al empresario por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado . Además se lo llevaron detenido de inmediato desde la sala de audiencia.

"Lo primero que le quiero decir es gracias, siento que la justicia finalmente escuchó, no solo a mi sino a una sociedad. Agradezco en nombre de todas las víctimas de violencia de genero. No puede ser un infierno hacer una denuncia y someterse a infinidad de pericias. No hay nada que nos de garantías, espero que las condiciones para las víctimas también. Nos matan en el medio, hay muchos femicidios en el país", dijo.

julieta y su ex marido

Asimismo, en medio de la emoción y entre lágrimas, aseguró "Hoy empiezo a vivir después del infierno que viví, es la segunda etapa de mi vida donde yo puedo elegir, salir a la calle sin mirar para todos lados o ver si me están siguiendo. Mis hijos están en crisis, están cayendo en la gravedad de los hechos".

Respecto de la condena de 19 años contra su ex, dijo que "es una pena ejemplar, podría ser más, de por vida, pero son casi la cantidad de años que yo viví en el infierno que fueron 20. Se merece todo mi desprecio".

"Mis hijos no quieren verlo y nadie puede obligarlos, yo nunca les prohibí ver a su papá, él nunca hizo nada para protegerlos y es un padre violento", confesó.

"Se pudo comprobar más de un abuso, fueron 144 durante tres años"

Previo a las declaraciones de Julieta, su abogado Fernando Burlando habló con la prensa y fue contundente: "Esto es una condena adecuada a la situación, es algo correcto pero habíamos solicitado la condena de 50 años en función de reiteración de los abusos que sufrió Julieta. Se pudo comprobar más de un abuso, fueron 144 durante tres años".

Asimismo, aseguró que se trata de un momento de mucho impacto y emoción para la modelo y conductora. "Ella viene luchando hace muchos, muchos años. Nosotros en principio vamos a darle lectura a los fundamentos y después vamos a ver qué actitud se tomará", dijo.

burlando prandi.jpg

"Es una sanción muy dura, se ve que la vida, la sociedad, su personalidad, su actitud no lo ayudaron a nada, ni a conseguir un abogado. Esto es un caso bisagra, demuestra que hay muchas personas presas de la violencia de género, psicológica y económica. Creo que este fallo es un antes y un después", sentenció Burlando.

Además, consultado por la prensa, el abogado afirmó que se pedirá incluir a Contardi dentro del banco genético de violadores.

Por último, confirmó que la modelo escuchó la sentencia porque le pasaron un video mientras iba camino a la sala de audiencia "Obviamente tuvo una nueva crisis, por suerte estaba su psicóloga, un medico y pudieron atenderla rápidamente. Ella dijo que tiene miedo de ataques por lo que pedirá alguna medida de protección para ella y su familia".