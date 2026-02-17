Las mejores fotos de las vacaciones de Julieta Prandi y Emanuel Ortega en Brasil

La modelo Julieta Prandi y el músico Emanuel Ortega eligieron Brasil como destino para disfrutar de sus vacaciones de verano y compartieron románticas postales de sus días de descanso en las playas paradisíacas del país vecino. Maragogi, Praia do Patacho y Alagoas fueron parte del recorrido, y la pareja se mostró relajada y cómplice en medio de la naturaleza. Las fotos, que la actriz y conductora subió a las redes sociales, resaltaron distintos momentos de su intimidad junto al cantante.

“Presumiendo de tus fotos, E.O., Brasil. Maragogi, Patacho, Alagoas”, escribió Prandi en alusión a las postales tomadas por el hijo de Palito Ortega durante el viaje. “El lente te quiere... Casi tanto como yo”, le respondió su novio en la sección de comentarios a la publicación en Instagram.

Las imágenes mostraron distintos momentos de su estadía en la costa brasileña. En una de ellas, la conductora aparece sentada en una escalera de madera sobre la arena en bikini. En otra escena, la también modelo se divierte recostada sobre una palmera inclinada hacia el mar, con un cielo intenso de fondo y vegetación tropical enmarcando la postal.

image

image

image

image

image

image

Prandi también posa de pie junto a una frondosa vegetación, observando el paisaje y sosteniendo flores, y en otros retratos la pareja sonríe para una selfie bajo la sombra de los árboles. En el resto del álbum se puede ver a los protagonistas descalzos sobre la arena o caminando entre algas por la orilla del mar. Algunas de las fotos son en blanco y negro y realzan los atractivos del paisaje.

El músico y la conductora pudieron disfrutar así de un viaje con un significado especial para Prandi, quien viene de atravesar un prolongado y mediático proceso judicial contra su exmarido, Claudio Contardi, por abuso sexual y violencia de género.

Julieta Prandi aconsejó a Wanda Nara tras la denuncia a Mauro Icardi

Julieta Prandi reaccionó a las declaraciones de Wanda Nara quien afirmó haber sido víctima de violencia de género por Mauro Icardi, su exmarido y padre de sus dos hijas Francesca e Isabella.

image

La mediática aseguró que su caso tiene muchos paralelismos con el de Prandi que llevó a juicio a Claudio Contardi condenado a 19 años de cárcel por “abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño en la salud mental de la víctima, reiterados en concurso real entre sí”.

Wanda denunció en nueve oportunidades al futbolista del Galatasaray y se refirió a que el calvario que vivió durante el matrimonio tuvo similitudes con el de la modelo y hasta denunció “violencia física”. Ante las declaraciones de Nara, Julieta Prandi tomó la palabra y reaccionó dándole un consejo a la rubia.

“Yo lo que les digo a todas las víctimas de violencia, no importa quién: tienen que saber que el camino, si bien se encontró justicia, es largo”, analizó en un móvil con LAM (América). “Fueron cinco años donde tuve que pasar muchísimas cosas, pericias, tratamientos, por mí y por la Justicia. Es durísimo el proceso”, añadió la modelo que regresó a sus actividades laborales después del juicio contra su exmarido.

image

Al mismo tiempo, remarcó que la denunciante tiene que tener paciencia: “¿Si se encuentra justicia? Yo puedo dar fe que la encontré, pero no es fácil el camino. Esto lo digo para todas, para Wanda y para las que necesitan hacer una denuncia y las que estén viviendo esa situación”. Prandi trató de no referirse al caso puntual de Wanda y se mantuvo firme: “Si ella inicia el camino, que sepa que es largo y doloroso de transitar, pero bueno, que se puede encontrar justicia”.