Lali Espósito, la candidata del kirchnerismo para las elecciones 2027

La información la confirmó Cristina Pérez en La Nación y deslizó que el interés se dio en base a una encuesta positiva de la cantante.

La participación de Lali Espósito en el festival Cosquín Rock en Santa María de Punilla generó una ola de repercusión en el mundo del espectáculo. La cantante quedó en el ojo de la tormenta cuando en el escenario interpretó “Los viejos vinagres” de SUMO y el vestido con frases en su contra dichas por Javier Milei y sus “haters”.

El debate se instaló en la mesa periodística de La Nación entre Luis Majul y Cristina Pérez cuando el periodista mostró su indignación por la interpretación de la cantante y aseguró que “utiliza a Javier Milei para vender más discos”. Sin embargo, la sorpresa se dio cuando la exconductora de Telefe dio su versión sobre la posibilidad de que la cantante sea candidata por el kirchnerismo para las elecciones 2027.

“ Algunos en el kirchnerismo la quieren como candidata. Los entusiasma una encuesta de poliarquía del fin de semana donde la única exponente del mundo artístico que aparece como lider influyente es Lali Espósito” , dijo Pérez.

“El kirchnerismo está confundido y desorientado”, sumó Majul a lo que la periodista remarcó que “no creo que le vaya mejor (a Lali) en la política que en su música” y reconoció que “no creo que tenga ganas”.

Acerca de los ataques de Javier Milei a la cantante que comenzaron en 2023, Majul contó que en aquel momento Lali “estaba asustada y no sabía a qué se enfrentaba” y que hasta se había pedido al presidente “que afloje” porque la estaba “abrumando”. Sin embargo, “ahora lo está utilizando para vender más discos o conseguir más reproducciones en Spotify”, agregó el periodista sobre la postura política de la artista.