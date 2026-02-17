Despedida en redes: dolor por el fallecimiento de un reconocido y querido pediatra

Murió este último lunes a los 82 años en San Martín de los Andes. Fue uno de los primeros que se desempeñó en el hospital local.

Dolor por la muerte de un pediatra en San Martín de los Andes.

La noticia de la muerte de un querido y reconocido pediatra causó conmoción no solo entre sus colegas del Hospital Ramón Carrillo sino también en toda la comunidad de San Martín de los Andes .

Desde el hospital local confirmaron el fallecimiento del profesional, que tuvo lugar este último lunes. Indicaron que ayer “falleció en San Martín de los Andes, a los 82 años, el Dr. Martín Zubizarreta, reconocido pediatra quien trabajó en los primeros años de nuestro hospital, siendo muy apreciado por varias generaciones de vecinas y vecinos de la ciudad”.

Desde el Hospital de San Martín de los Andes agregaron: “Les deseamos que descanse en paz y acompañamos a sus seres queridos”. E informaron a los habitantes que sus restos fueron velados esta tarde en la sala velatoria Caramuto y posteriormente fueron trasladados para su cremación.

El hospital Ramón Carrillo en San Martín de los Andes. El hospital Ramón Carrillo en San Martín de los Andes.

Pesar en las redes

Ni bien el Hospital Ramón Carrillo confirmó el deceso de uno de los primeros pediatras de la zona, los pobladores manifestaron su profundo dolor y compartieron sus recuerdos en redes.

"Que pena es oír que te fuiste Martín. Se que eras un muy buen pediatra y que tus colegas te respetaban y querían, pero sobretodo sé que tenias un muy buen humor y una radiante personalidad. Compartir una cena, un baile, un cumpleaños o cualquier evento social con vos era tener garantizado disfrutar de un divertido momento con tu sagaz humor. Se te extrañará. Buen viaje doc. Cariños a sus seres queridos", escribió Inés Monticelli.

"Recibió a mis hijas al mundo en el Hospital 'Ramón Carrillo´. Fuimos amigos durante todos estos años. Extrañaré tu humor, tus apreciaciones sobre personas y situaciones,siempre von humor. Gracias, gracias, gracias! Por ser diferente, único y excepcional", compartió otro poblador.

Los mensajes de afecto y reconocimiento se multiplicaron. Susana Schier posteró: "Como describir tantos recuerdos y tanto afecto en la atención de mi familia...Martín fue un pediatra enorme. Que tanto bien le sea reconocido en el lugar insondable donde ahora se encuentra, adonde también llegará nuestra eterna gratitud Martin: te despido con un enorme abrazo! Nunca te olvidaremos".

Otro vecino, Rubén Enrique Campos escribio: "Gran médico y mejor persona. Atendió a nuestros hijos. Te vamos a extrañar, querido Martín”.

"Lindo viaje Martín! Gracias por acompañar a tantas familias en la crianza de sus infancias. Compartir un almuerzo con vos era reírse y disfrutar de infinitas anécdotas. Abrazo al cielo!, posteó Adrana Bugamen.