Cómo es el tratamiento que usa la China Suárez para cuidar su piel

La actriz compartió con sus seguidores cuál es su secreto para tener la piel tan tersa y luminosa.

La China Suárez sorprendió a sus seguidores en redes sociales al revelar el tratamiento estético que utiliza para mantener su piel tersa y luminosa. Se trata del Morpheus 8, también conocido como lifting sin cirugía. La actriz compartió el procedimiento en sus historias de Instagram.

Es un procedimiento facial no quirúrgico que combina la micropunción con radiofrecuencia para renovar la piel en profundidad. “Lifting sin cirugía. Es un tratamiento profundo que combina micropunción y radiofrecuencia para renovar tu piel por completo”, explicó la actriz. Las imágenes compartidas mostraron su rostro ligeramente enrojecido, efecto propio del tratamiento. Entre los principales beneficios destacan la reafirmación de la piel, ya que el calor generado ayuda a tensar la zona y definir la mandíbula.

Además, la técnica contribuye a suavizar cicatrices de acné y arrugas profundas, eliminar pequeños cúmulos de grasa e iluminar el rostro al estimular la producción de colágeno. “Tensa: el calor hace un efecto que reafirma la piel caída y define la mandíbula. Suaviza: borra cicatrices de acné, arrugas profundas. Esculpe: elimina pequeños cúmulos de grasa. Ilumina: obliga a tu cuerpo a producir colágeno nuevo masivamente”, describió la propia actriz en su cuenta de Instagram.

image

En días recientes, Eugenia respondió a rumores acerca del uso de bótox y negó haberse sometido a ese procedimiento. Sus declaraciones surgieron en un contexto de constantes especulaciones sobre su imagen y fueron reforzadas por una serie de declaraciones públicas.

Mauro Icardi, la China Suárez y "los olores"

Las recientes declaraciones de Mauro Icardi recordaron el célebre “mito olfativo” en torno a la China Suárez. El futbolista definió como “exquisita” la fragancia de la actriz y detalló que utiliza un perfume frutal, en abierta contradicción con versiones desfavorables difundidas en los últimos años. Con estas palabras, el tema volvió a resurgir en la agenda de programas de entretenimientos y redes sociales.

Durante su intervención pública, Icardi desacreditó de manera rotunda afirmaciones anteriores sobre la higiene de la actriz. “En mi primer encuentro, Suárez olía exquisita a perfume”, manifestó el futbolista en declaraciones que reabrieron el tema de discusión. Icardi sumó que la actriz es “más obsesiva” incluso que él con los olores y la limpieza.

image

Las primeras versiones negativas habían circulado en el contexto del denominado Wandagate, cuando Wanda Nara argumentó que Icardi le transmitió comentarios desfavorables sobre Suárez y aseguró que la actriz “tenía mal olor”. Icardi, con su testimonio reciente, buscó disipar esas percepciones.

El producto aromático utilizado por Suárez fue objeto de identificación por parte de la revista Glamour de España, que la señaló como usuaria del ambientador Black Cherry Merlot de White Barn. La publicación precisó que, aunque se trata de un producto fabricado originalmente para espacios cerrados, la actriz lo emplea como perfume diario, portándolo en su bolso y aplicándolo tanto en el cuerpo como en áreas de trabajo.

Según la marca, los componentes del ambientador incluyen “cereza oscura, frambuesa negra, vino merlot suntuoso y aceites esenciales”, lo que produce un perfil muy marcado de fragancias frutales. El uso de este aroma fuera de su fórmula tradicional contribuyó a intensificar el interés del público y los medios. Suárez, en entrevistas pasadas, manifestó que lleva brumas aromatizantes y velas para procurar que cada entorno tenga “buen olor”, un hábito que, según explicó, mantiene en su casa y en los camarines. “Siempre busco crear un ambiente agradable y llevo conmigo productos para asegurarme de que todo huela bien”, relató la actriz en diferentes declaraciones periodísticas.