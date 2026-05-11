El picante posteo de Mauro Icardi dedicado a la China Suárez que se volvió viral.

Mauro Icardi publicó en su cuenta de Instagram una foto que generó repercusión inmediata en las redes sociales. En el posteo se puede ver a la China Suárez , en bikini negra, posando de pie sobre una superficie de cemento, con una pierna apoyada en el piso y la otra sobre una pelota de fútbol. Pero además de la imagen de su pareja, lo que llamó la atención fue el mensaje dedicado por el futbolista.

Icardi acompañó la imagen con la frase: “Salí campeón en la cancha, pero el mayor campeonato lo gané en la vida @sangrejaponesa”. El texto aludió a la reciente consagración del futbolista en la liga turca con el Galatasaray. El mensaje hizo referencia tanto al logro deportivo como a su relación con la actriz, a quien mencionó directamente con su usuario de Instagram.

La publicación se realizó dos días después de que Galatasaray obtuviera su cuarto campeonato en Turquía. La imagen y el texto llamaron la atención de los internautas, que comenzaron a comentar la publicación en redes sociales. Muchos usuarios interpretaron la frase como una declaración de amor pública y otros dejaron mensajes de dudas sobre el vínculo de la pareja, sobre la verdad acerca del amor que sienten y la poca espontaneidad de las publicaciones, según palabras de los seguidores: “Si está tan seguro que es así para que lo remarca?”, “No aclares que oscurece”. Los comentarios se multiplicaron y pusieron el foco en el carácter de la exposición, señalando lo intencional del posteo.

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Durante el mismo fin de semana, Icardi celebró el campeonato con Galatasaray y utilizó sus redes para responder a quienes cuestionaron su rendimiento y actitud en los últimos años. El delantero argentino, una de las figuras del club turco en la Superliga, publicó un mensaje donde repasó las críticas recibidas y defendió su aporte en el campo de juego. “Durante estos 4 años escuché de todo. Que si estaba gordo, que si estaba flaco. Que si estaba acabado, lesionado, fuera de forma o que ya no era el mismo”, arremetió. En ese texto, Icardi señaló: “Quizás tienen razón… pero los números y las estadísticas hablan por sí solos. Los invito a verlos”.

El posteo de Icardi dedicado a sus hijas

En otra historia, Mauro Icardi dedicó unas extensas palabras a sus hijas que tuvo con Wanda Nara: “Ustedes también son parte de todo esto, mis princesas hermosas”, y relató los obstáculos para mantener el vínculo familiar. “Nos quisieron separar con falsas denuncias. Nos quisieron alejar con mentiras. Intentaron distanciarnos aprovechándose de una justicia incapaz, de personas sin valores y de historias inventadas para intentar dañarnos”, dijo sobre la foto con sus niñas.

Icardi afirmó: “Nuestro vínculo jamás estuvo en duda. Ni un solo día. Porque más allá de cualquier intento por separarnos, ustedes siempre estuvieron en mi corazón, en cada pensamiento, en cada lágrima, en cada sonrisa y en cada paso que di”. Sostuvo que cada esfuerzo y cada caída los vivió pensando en ellas: “Todo lo que hago también es por ustedes. Cada esfuerzo, cada caída, cada vez que me levanté cuando muchos querían verme destruido”.

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La foto de La China Suárez, el mensaje de Icardi y los comentarios en redes sociales marcaron el inicio de la semana para el delantero argentino, que celebró un nuevo título en Turquía y eligió mostrar su vida personal junto a su pareja en un momento de alta exposición pública.