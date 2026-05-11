Un joven oriundo de Plaza Huincul volvió a reencontrarse con el consagrado artista arriba de un escenario. Cómo fue el momento y el recuerdo del show que brindaron en Confuencia hace ocho años.

El reencuentro de Gero Paredes con Abel Pintos a 8 años de cantar juntos en la Confluencia

El programa Es mi sueño fue el espacio donde el consagrado artista Abel Pintos y Gerónimo Paredes , ya de 20 años, oriundo de Plaza Huincul y que reside desde el año pasado en Buenos Aires, volvieron a reencontrarse luego ocho años tras compartir escenario en la Confluencia.

El programa marchaba con normalidad hasta que en el centro de la escena irrumpió el joven cantante que estaba acompañado por su hermana Trini , y un amigo que mientras de Gero se preparaba para dar su presentación dialogaron con el conductor del ciclo televisivo Guido Kazcka.

“Contento, un poco nervioso”, alcanzó a decir el artista en la cara de los jurados Abel , Joaquín Levinton , Carlos Baute y Jimena Barón . Allí recibió el consejo para que no se deje vencer por los nervios y recibió por parte del artista oriundo de Bahía Blanca un intercambio particular.

Cómo fue el momento del reencuentro

El cantante fue el primero en romper el hielo al enviar un mensaje para todos los habitantes de la ciudad natal del joven: "Primero le quiero mandar un beso muy grande a la gente de Cutral Co. Yo viví en Cutral Co”. Luego, en un acto de humanidad y poniendo a prueba la memoria, Abel se preguntó con emoción: “Yo creo que te conozco, ¿verdad?”.

Acto seguido, Abel recordó a la perfección el momento de cómo se gestó la participación juntos hace ocho años y el joven aprovechó para agradecerle ese momento que le abrió puertas.

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“Al margen de lo que vaya a pasar esta noche, te quiero decir que me alegra mucho justamente que estés acá en la música, ¿sabes? Que lo sigas haciendo, que sigas adelante con tu sueño. Te felicito”, sostuvo Abel.

En medio de ese intercambio emotivo, el joven interpretó la canción Kilómetros de Sin Bandera, obteniendo tres palancas arriba de Pintos, Baute y Barón que le permiten continuar en el certamen.

Cómo había sido aquel encuentro juntos en la Confluencia

Gerónimo Paredes se plantó en el escenario frente a150 mil personas en la última noche de la Fiesta de la Confluencia del año 2018, justo con Abel Pintos, su ídolo. En aquella oportunidad era solo un pequeño de 12 años, oriundo de Cutral Co, tuvo el honor de cantar junto a su ídolo.

"Fue un momento inigualable, de los mejores momentos que he vivido en toda mi vida", dijo Gerónimo, en comunicación con LU5, todavía con una notable y profunda emoción, que de a ratos le quiebra la voz: exactamente lo contrario a lo que le ocurrió cuando cantó frente a miles de personas.

Gerónimo llegó al predio de la Isla 132 junto a toda su familia. Querían buscar una buena ubicación, justo en frente del escenario. Y desde temprano, Gerónimo cautivó a "las Abeleras".

Geronimo paredes Abel pintos Luis Amaolo

Desde su reposera, cantó algunos temas e incluso en la previa ya el presentador lo había invitado a subir al escenario. "Fue muy lindo, todavía sigo muy emocionado por el momento que viví. Arriba del escenario canté a capella", siguió su relato.

Un cartel que hizo su mamá y que llegó a Abel Pintos colaboró para que el nene pueda cumplir su sueño. "En un momento el presentador le habló al oído a Abel y supuestamente le estaba diciendo lo de los carteles. Yo me puse feliz. Empezaron a gritar mi nombre y el conductor me dijo: '¿Vos querés cantar con Abel Pintos? Después entra Abel por el costado, me señala y me dice: 'Hoy estuve escuchando unos videítos tuyos y cantás muy lindo, pero hay un inconveniente: tenés que subir al escenario con un mayor'", contó con emoción Gerónimo, y continuó: "Ahí largué el llanto con todo. Cuando dijo eso, señalaron a mi papá, me acompañó y ahí tuve la posibilidad de abrazarlo, de cantar con él y cumplir el sueño".